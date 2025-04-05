Власти накажут украинского спортсмена, "отправившего" женщин в окопы

Легкоатлет оставил нелепые комментарии в сети

Президент Федерации легкой атлетики Украины, народный депутат Украины Ольга Саладуха отреагировала на скандал вокруг сексистских высказываний прыгуна в высоту Вадима Кравчука. Спортсмен накануне "отправил" женщин в окопы.

Соответствующий комментарий Саладухи приводит "Суспільне Спорт". По ее словам, легкоатлета накажут профильные инстанции.

"Считаю высказывания легкоатлета Вадима Кравчука относительно женщин в спорте недопустимыми и позорными. Обязательно будем реагировать на это на уровне соответствующих комиссий и комитетов. От себя же отмечу, что спорт – это не пол, а стремление, талант и сила духа.

Женщины и мужчины сталкиваются с одинаковыми вызовами – болью поражений, радостью побед, годами самоотверженного труда. Но исторически женщинам приходилось преодолевать еще и барьеры предвзятости, доказывая, что они не менее достойны.

Сегодня их достижения вдохновляют мир, создавая примеры для будущих поколений. В спорте нет второстепенных ролей – каждая спортсменка и каждый спортсмен формируют его величие, потому что разнообразие делает спорт сильнее", – заявила Саладуха.

Напомним, сексистский скандал спровоцировало заявление президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. Функционер среди прочего заявил, что не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое".