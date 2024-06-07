Новое расследование Bihus: подробно объясняем, кто такой Юрий Голик и кто сливал ему данные из НАБУ

Речь идет о многолетней утечке секретной информации

В мае 2024 года на два месяца был отстранен первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава из-за расследования дела о сливе данных Бюро предпринимателю Юрию Голику. В новом расследовании команды Bihus.info говорится, что сам Углава вряд ли сливал эти данные советнику Офиса президента Георгию Биркадзе.

Речь идет о сливе данных из НАБУ по делу экс-председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и консультанта проекта "Большая стройка" Юрия Голика. Об этом Денис Бигус рассказал в последнем выпуске.

Голик является фигурантом дела о выигранных тендерах ООО "Стройинвест инжиниринг" на ремонт дорог в Днепропетровской области. Сумма этих тендеров превышает 1,5 млрд гривен. У Голика изъяли ноутбук и два телефона. В одном из смартфонов в кэше нашли скрины личной переписки и внутренних документов НАБУ. Правоохранители обнаружили переписку трех человек, которая велась еще с 2021 года.

Какие переписки нашли в телефоне Голика

Некоторые скрины появились в распоряжении команды Bihus.info. В частности, переписка советника офиса президента Украины Георгия Биркадзе с Юрием Голиком, которому он три года сливал данные по его делу. Там есть и внутренние документы НАБУ. Это подтверждает факт наличия топ-чиновника Бюро среди информаторов. Как отмечает сам Бигус, "факт слива неоспорим".

В переписках были найдены скрины переписки Биркадзе с "японцем". Так, на сленге называют сотрудников НАБУ.

В сливе информации заподозрили первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву. Он занимает этот пост еще с самого начала работы Бюро. Однако команда расследователей усомнилась в том, что Биркадзе переписывался именно с Углавой. Они сравнили стилистику общения топ-чиновника с другими людьми и сообщения из скринов. Стилистика не совпадает.

"Личное заключение будет таким. Годами деятель Офиса президента и советник Юрий Голик от Георгия Беркадзе получал информацию о деятельности НАБУ. Информацию, которой в совокупности владел заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Писал ли сам Углава все эти сообщения? Нет, не думаю", ― сказал Денис Бигус.

Интересно, что сам Биркадзе отрицал, что получал информацию от Углавы. Он говорил, что общался с сотрудниками разных органов и уже не помнит, кто и что говорил. А эту информацию Биркадзе подавал Голику якобы от чиновника НАБУ.

Бигус отметил, что во время расследования ему намекали, что якобы все это какая-то специальная операция. Однако журналист скептически относится к этой версии.

Кто сливал данные НАБУ

Биркадзе говорил в интервью Бигусу, что не знал, с кем именно он общался с Бюро. Якобы держал связь с "детективом Олегом Олеговичем".

По словам Биркадзе, настоящее имя он узнал уже после того, как сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у детектива секретного подразделения НАБУ Валерия Полюги. Как пишет "Последний бастион", причиной обысков стало именно разглашение данных по делу Юрия Голика. Расследование началось после получения сообщения о сливе данных от одного из сотрудников НАБУ.

Полное расследование журналистов Bihus.info

Именно в это время также провели следственные действия у Георгия Биркадзе. Отметим, что он занимал должность главы Броварской районной государственной администрации (РГА) в 2020-2021 годах.

Интересный факт: весной Георгий Биркадзе оговорился в эфире телемарафона. Говоря о строительстве оборонительных сооружений, он сказал "украли" вместо "вклали".

Кто такой Юрий Голик

Предприниматель, совладелец сети коворкингов Creative States и соучредитель сети фитнес-клубов Smartass. Общественный деятель и волонтер. Экс-советник председателей Запорожской и Днепропетровской областей (с 2015 по 2019 гг.), а в 2019-2020 годах был советником премьера Алексея Гончарука.

Юрий Голик является идеологом "Большого строительства"

Юрий Голик ― консультант проекта "Большое строительство". Именно он занимался строительством и ремонтом дорог, будучи советником Гончарука.

Является фигурантом дела против "Стройинвест Инжиниринг". Эта компания получила полтора миллиарда гривен на восстановление дорог уже во время полномасштабной войны. Она принадлежит фитнес-тренерке, очень тесно связанной с экспредседателем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Он давний соратник Юрия Голика. Подробнее об их связях читайте в этом материале.

В ходе расследования у Голика изъяли два смартфона и ноутбук. Информация на них была подчищена, однако что-то удалось найти в кэше, в частности, переписки и сливы секретной информации из НАБУ.

Журналисты Bihus.info выяснили, что даже после начала антикоррупционного дела против Голика он не перестал посещать офис президента. Голик не работает на Банковой. То есть, он руководил "Большим строительством" не имея официальной должности.

Реакция на расследование о сливах в НАБУ

Народный депутат Украины Анастасия Радина инициирует публичное заседание комитета по антикоррупционной политике. Приглашение на него получит также директор НАБУ Семен Кривонос. Об этом депутат сообщила в Facebook.

"Буду инициировать вместе с коллегами публичное заседание комитета по антикоррупционной политике относительно возможных систематических сливов информации о расследовании из НАБУ. Директор Бюро вскоре получит официальное приглашение. Проанализируем то, что обнародовали журналисты, в частности BIHUS.Info, и реакцию со стороны руководства Бюро", — написала Радина.

Она сообщила, что это заседание состоится на ближайшей пленарной неделе. Также депутат пообещала проинформировать об онлайн-трансляции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае НАБУ объявило подозрение экс-заместителю Ермака. У него нашли элитную недвижимость и дорогие автомобили, купленные во время полномасштабной войны.