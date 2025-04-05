Морозы задержатся надолго? Когда в Киев вернется настоящее весеннее тепло

Заморозки будут держаться несколько дней

В Украине продолжает меняться погода. Уже с 6 апреля и до середины следующей недели столицу ожидает похолодание со значительными осадками.

Об этом свидетельствуют данные meteofor.com.ua. Небольшие морозы будут держаться до пятницы, 11 апреля.

Когда в Киеве потеплеет

С начала недели, 7 апреля, киевлян ожидают морозы до -1 градуса и снег с дождем. Холодная и влажная погода будет держаться до конца недели, ведь, по прогнозам синоптиков, уже с 11 апреля в столицу вернется тепло.

В пятницу, 11 апреля, днем солнышко пригреет до +7 градусов, а вот ночью еще будет небольшой мороз до -2 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой дождь с прояснениями.

В субботу, 12 апреля, в Киев вернется весеннее тепло. Днем столбик термометра будет колебаться от +4 до +11 градусов, а ночью до +8 градусов. Однако синоптики все же прогнозируют в выходной небольшой дождь, который к вечеру должен закончиться. Ветра в субботу в столице практически не будет, ведь его скорость составит 2-3 м/с.

В воскресенье, 13 апреля, синоптики обещают до +12 градусов днем, без дождя и осадков. Небо будет затянуто облаками, а вечером воздух остынет до +3 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какому региону не повезет больше всего с погодой 5-7 апреля.