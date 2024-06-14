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Подростки за деньги поджигали машины ВСУ: им грозит срок до пожизненного

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
РФ использует все средства Новость обновлена 14 июня 2024, 15:10
РФ использует все средства. Фото Коллаж "Телеграфа"

Парням грозит огромный срок

Спецслужбы России вербовали украинских подростков для того, чтобы они поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Подростков, которые занимались этим по заданию РФ, задержали.

Как сообщили в полиции, с начала 2024 года в соцсетях активизировались российские спецслужбы. Им удалось завербовать подростков в возрасте от 13-ти лет.

"Работники спецслужб России обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе уголовная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, совершивших поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще один автомобиль", — рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. 13-летнего "поджигателя" передали на поруки родителям, остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме этой группы парней за аналогичное преступление оперативники задержали еще двоих молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении.

Кроме Одессы поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся безотлагательные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

"Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленной законом ответственности за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – обратился к родителям Вадим Дзюбинский.

Как сообщал "Телеграф", в столице безжалостные подростки жестоко избили своего сверстника из-за того, что он, якобы обозвал и обидел мать одного из парней. Пострадавшего били руками и ногами, унижали и ставили на колени.

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#Задержание #Подростки #Авто #Поджог #ВСУ