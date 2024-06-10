В Одессе сожгли авто боевого медика: депутат говорит, что за это платят местным россияне (фото, видео)
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Это не первый поджог в Одессе
В Одессе посреди белого дня подожгли военный автомобиль с опознавательными знаками. Транспорт принадлежал боевому медику из роты медицинской эвакуации.
Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов.
"Да, это тот самый легендарный "Блюм-Блюм", работавший в Бахмуте, и других передовых позициях. И подожгли его не на фронте, а здесь в тылу. И это уже не первый поджог военных автомобилей", — подчеркнул депутат.
По его словам, россияне создали телеграмм-канал, в котором заказывает поджог и фотографирование военной техники в Одессе. Расценки у этого следующие:
- за фото 1 000 грн;
- за поджог с подтверждением 2 000 — 4 000 грн.
Отмечается, что полиция уже задержала нескольких исполнителей предыдущих поджогов. Им грозит от 10 лет лишения свободы.
Из-за такой ситуации депутат попросил военных ставить свои авто на стоянках и не покидать под открытым небом.
Также в понедельник, 10 июня, в Одессе был замечен еще один автомобиль с опознавательными знаками военных (черными номерами), который подожгли в 5 утра.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе открылся первый пляж, но есть ограничения.