Марьяна Безуглая собирается замуж? Нардеп расставила все точки над "i"

Народный депутат уточнила "Телеграфу", планирует ли изменять свой семейный статус

На сегодняшний день планов по изменению семейного положения у народного депутата Украины Марьяны Безуглой нет. А слухи о том, что она якобы собирается выйти замуж, не соответствуют действительности. Об этом парламентарий сообщила "Телеграфу", назвав соответствующие "сенсационные" новости из некоторых пабликов фейком.

Ранее в ряде Телеграмм-каналов появилась информация о том, что якобы нардеп, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планирует сыграть свадьбу в августе, расписавшись с каким-то таинственным военным.

"Ну что, вы готовы упасть в обморок? Нардеп Марьяна Безуглая, которую вы все называете сумасшедшей, аутисткой и всякими обидными словами обошла всех завистниц и вы не поверите… готовится к свадьбе. Эта новость может показаться вам шуткой или враждебной ИПСО, но это правда, хотя мне понадобилась успокоительная пачка, чтобы осознать современную реальность. Избранник Марьяны — военный, свадьба намечена на август. И вот третий – контрольный факт, который погрузит вас в море комплексов и неуверенности в себе – он за ней бегает… Вы в шоке?", — сказано в сообщении.

"Это фейк. Моя семья — это Украина", — уточнила народный депутат нашему изданию, но не подтвердила, свободно ли ее сердце и есть ли у нее отношения с кем-то.

"Это не для комментариев", — сказала народная избранница.

Отметим, 36-летняя Марьяна Безуглая официально не замужем. Информация о ее личной жизни в открытых источниках отсутствует.

Как известно, депутатские свадьбы в украинской топ-политике, учитывая ряд объективных причин, являются довольно редким явлением. Впрочем, такие события все же время от времени происходят даже во время войны.

Так, недавно, а именно 24 апреля этого года, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева и командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко расписались.

Также "Телеграф" писал, что в марте 2023-го в Верховной Раде даже образовалась межфракционная семья. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк взял в жены коллегу от "Слуги народа" Ольгу Коваль.