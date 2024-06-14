Мар'яна Безугла збирається заміж? Нардепка розставила всі крапки над "і"

Парламентарка уточнила "Телеграфу", чи планує змінювати свій сімейний статус

На сьогоднішній день планів щодо зміни сімейного стану у народної депутатки України Мар'яни Безуглої немає. А чутки про те, що вона нібито збирається вийти заміж не відповідають дійсності. Про це парламентарка повідомила "Телеграфу", назвавши відповідні "сенсаційні" новини з деяких пабліків фейком.

Раніше у низці Телеграм-каналів з'явилась інформація про те, що нібито нардепка, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки планує зіграти весілля у серпні, розписавшись з якимсь таємничим військовим.

"Ну що, ви готові зомліти? Нардеп Мар'яна Безугла, яку ви всі називаєте божевільною, аутисткою і всякими образливими словами обійшла всіх заздрісниць і ви не повірите… готується до весілля. Ця новина може здатися вам жартом або ворожим ІПСО, але це — правда, хоча мені знадобилася заспокійлива пачка, щоб усвідомити сучасну реальність. Обранець Мар'яни — військовий, весілля намічене на серпень. І ось третій — контрольний факт, який занурить вас у море комплексів і невпевненості в собі — він за нею бігає… Ви в шоці?", — сказано у повідомленні.

"Це фейк. Моя сім'я — це Україна", — уточнила народна депутатка нашому виданню, але не підтвердила, чи вільне її серце та чи має стосунки з кимось.

"Це не для коментарів", — сказала народна обраниця.

Зазначимо, 36-річна Мар'яна Безугла офіційно незаміжня. Інформація про її особисте життя у відкритих джерелах відсутня.

Як відомо, депутатські весілля в українській топполітиці з огляду на низку об'єктивних причин є доволі рідким явищем. Втім, такі події все ж час від часу відбуваються навіть під час війни.

Так, нещодавно, а саме 24 квітня цього року, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади Юрій Федоренко одружилися.

Також "Телеграф" писав, що в березні 2023-го у Верховній Раді навіть утворилася міжфракційна родина. Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк узяв за дружину колегу від "Слуги народу" Ольгу Коваль.