Vbet поблагодарил сборную Украины за игру

VBET Ukraine искренне благодарен сборной Украины по футболу за игру на Евро-2024, а болельщикам за поддержку. Вперед к предстоящим победам!

Сборная Украины сыграла нулевую ничью с одной из лучших команд в мире, продемонстрировав яркий футбол.

В немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров кратко прокомментировал выступление своих подопечных на чемпионате Европы-2024, которое они покидают по итогам группового этапа.

Игроки сборной Украины потеряли важные очки, что не позволило выйти из группы на Евро-2024. Об этом заявил наставник украинцев Сергей Ребров.

"На душе, что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки и не только очки, но и голы", – сказал Ребров после матча.