Vbet подякував збірній України за гру

VBET Ukraine щиро вдячний збірній Україні з футболу за гру на Євро-2024, а вболівальникам за підтримку. Вперед до майбутніх перемог!

Збірна України зіграла нульову нічию з однією з найкращих команд світу, продемонструвавши яскравий футбол.

У німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров коротко прокоментував виступ своїх підопічних на чемпіонаті Європи-2024, який вони залишають за підсумками групового етапу.

Гравці збірної України втратили важливі очки, що не дозволило вийти з групи на Євро-2024. Про це заявив наставник українців Сергій Ребров.

"На душі, що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин – ми розібрали цю гру. Я дійсно бачу, що гравці реагують. Ми не потрапили у плей-оф, бо ми втратили важливі очки і не тільки очки, а й голи", – сказав Ребров після матчу.