Vbet подякував збірній України за гру
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VBET Ukraine щиро вдячний збірній Україні з футболу за гру на Євро-2024, а вболівальникам за підтримку. Вперед до майбутніх перемог!
Збірна України зіграла нульову нічию з однією з найкращих команд світу, продемонструвавши яскравий футбол.
У німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров коротко прокоментував виступ своїх підопічних на чемпіонаті Європи-2024, який вони залишають за підсумками групового етапу.
Гравці збірної України втратили важливі очки, що не дозволило вийти з групи на Євро-2024. Про це заявив наставник українців Сергій Ребров.
"На душі, що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин – ми розібрали цю гру. Я дійсно бачу, що гравці реагують. Ми не потрапили у плей-оф, бо ми втратили важливі очки і не тільки очки, а й голи", – сказав Ребров після матчу.