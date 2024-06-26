Сборная Украины сыграла свой лучший матч на Евро-2024, но этого оказалось мало (видео)
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Сине-желтые покидают турнир с гордо поднятой головой
В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу прошли заключительные матчи групповой стадии в квартете Е. Сборная Украины сыграла с Бельгией.
Встреча, проходившая в Штутгарте на одноименной арене, завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".
Сине-желтые провели свой лучший тайм на этом турнире, заставив бельгийцев выглядеть нелепо. Правда, лучший момент в первой половине все же создали "гости". Ромелу Лукаку из убойной позиции не сумел переиграть Анатолия Трубина в ближнем бою.
Во втором тайме украинцы продолжали неплохо действовать в атаке, но и бельгийцы не спали. Особенно активным был вингер "Ман Сити" Жереми Доку, а также вышедший на замену Карраско.
Украина – Бельгия — 0:0
Предупреждения: Фас, 43
Украина: Трубин – Миколенко (Зинченко, 58), Матвиенко, Сваток (Ярмоленко, 81), Забарный, Тымчик – Судаков, Бражко (Степаненко, 70), Шапаренко (Малиновский, 70) – Довбик, Яремчук (Ванат, 70).
Бельгия: Кастельс – Кастань, Теат, Фас, Вертонген – Тилеманс (Мангаля, 61), Онана, де Брюйне – Троссар (Карраско, 62), Лукаку (Опенда, 90), Доку (Бакайоко, 77).
Полный видеообзор матча Украина — Бельгия:
По итогам группового этапа сборная Украины заняла 4-е место в квартете. Таким образом, наша команда покидает Евро-2024.
Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций УЕФА. В первом туре Евро-2024 украинцы разгромно проиграли Румынии (0:3), затем одолели Словакию (2:1).
В плей-офф Евро-2024 выйдут 16 команд. С именами счастливчиков можно ознакомиться на сайте "Телеграф".