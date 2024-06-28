Мобилизация: студент был отчислен, а затем возобновился. Сохраняется ли право на отсрочку?

Адвокат объяснил, что делать в таком случае

В последнее время мобилизационное законодательство усложнило правила отсрочки для студентов. В ТЦК нужно принести определенный перечень документов, и сделать это могут не все.

На этот раз "Телеграф" разбирается, имеет ли право на отсрочку отчисленный студент, повторно поступивший в высшее учебное заведение.

Что говорит закон

Соискатели высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако важно учесть несколько нюансов. Могут быть мобилизованы студенты, которые учатся заочно, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), получающие любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Адвокат Дмитрий Соловьев объяснил в своем видео в TikTок, что в ст. 7 Закона Украины "О высшем образовании" предусмотрено, что лицу, успешно выполнившему соответствующую образовательную программу и прошедшей аттестацию, выдается диплом.

"Действующим законодательством не предусмотрено получение уровня магистра без диплома бакалавра. Или, например, получение степени доктора без наличия диплома магистра. Поэтому в понимании ч. 2 ст. 10 ЗУ "О высшем образовании" это считается последовательным обучением и такой студент имеет право на получение отсрочки", — заявил Дмитрий Соловьев.

То есть вас отчислили и вы не получили образовательный уровень бакалавра, то соответственно, единственным ранее полученным уровнем образования является профильное среднее образование. Есть возможность даже не обновляться в предыдущем вузе, а поступить как в университет с целью получения высшего образования, так и в ПТУ с целью получения профессионально-технического образования.

Кроме того, возраст военнообязанного и специальность, по которой он получает образование, значения не имеют.

Ранее "Телеграф" объяснял, как подтвердить ТЦК, что вы учитесь в вузе. Следует предоставить справку о соискателе образования по данным из ЕГЭБО.