НМТ-2024: главные особенности, металлоискатели и борьба со шпаргалками

Продолжается основной этап национального мультипредметного теста (НМТ), фактически является вступительным испытанием для желающих стать студентами украинских вузов

НМТ проходит в две сессии: основные — с 14 мая по 25 июня, и дополнительные — 11-19 июля. О нововведениях НМТ-2024, требованиях к тем, кто проходит тестирование, контроль за процедурой и что будет с тем, кого поймали со шпаргалкой, а также о поступающих, которые будут проходить тестирование за границей, "Телеграф" поговорил с директором Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко.

История Украины стала обязательным предметом

– Расскажите, пожалуйста, о базовых отличиях НМТ в этом году.

– Самое первое отличие между национальным мультипредметным тестом прошлого и этого года – это введение четвертого предмета. В 2024 году обязательным стало тестирование по истории Украины. В прошлом было два обязательных предмета и один на выбор. История Украины была среди предметов по выбору. Члены Верховной Рады, Министерство образования Украины увидели, что и общество, и педагоги обеспокоены тем, что абитуриенты не демонстрировали надлежащих знаний по истории Украины. А эти знания действительно важны, принимая во внимание полномасштабную войну в Украине. Да и вообще знание истории чрезвычайно важно для любого гражданина, в том числе — и для соискателя высшего образования.

Татьяна Вакуленко/фото портала Освіта.UA

Учитывая, что добавлен четвертый предмет, изменилась и модель оценивания. Если раньше тестирование длилось три часа, то в этом году – четыре, и соответственно между блоками по двум предметам предусмотрен перерыв в 20 минут.

– Вы предоставили дополнительное время для регистрации на НМТ. Сколько участников добавилось за это время?

– Да, регистрация проходила в два этапа – основной период и дополнительный. Дополнительный продолжался с 10 по 15 мая. За это время мы получили около 20 тысяч заявок.

– А с чем связана необходимость дополнительного периода регистрации? С тем, что регистрировались учащиеся из-за границы? Можно ли говорить об определенной недисциплинированности потенциальных участников НМТ?

– Это индивидуальные истории каждого абитуриента, мне сложно их комментировать. Собственно, этот дополнительный период регистрации и предусмотрен для того, чтобы учесть разные истории, которые не позволили участнику зарегистрироваться в рамках основного периода, который длился с 14 марта по 11 апреля.

На мой взгляд, этого времени было достаточно, чтобы зарегистрироваться. Но мы живем в стране, которая находится в состоянии полномасштабной войны, поэтому у участников могли быть обстоятельства, по которым они не смогли подать заявление вовремя.

"Тестирование проводим не только в Украине, но и в 32 странах мира"

– Сколько всего поступающих зарегистрировалось? Сколько из них в Украине и за рубежом?

– Действительно, мы проводим тестирование не только в Украине, но и в 32 странах мира – это почти вся Европа, США, Канада. В рамках основного периода регистрации у нас почти 190 тысяч зарегистрированных, из них до 20 тысяч планируют проходить тестирование за границей. Подавляющее большинство участников за рубежом – вынужденно находящиеся в Польше, Германии, Чехии, Австрии. В этих странах больше всего наших вынужденных переселенцев и, соответственно, больше всего участников НМТ.

– Насколько сложно организовывать тестирование за границей, помогают ли нам страны, в которых находятся дети, или это все же больше возлагается на ваши плечи?

– Это огромная работа, и она связана с тем, чтобы в партнерстве с коллегами из-за границы создать временные экзаменационные центры, привлечь к работе педагогов, которые также находятся в этих странах, научить их быть инструкторами на НМТ.

Конечно, эта работа была бы невозможна без сотрудничества с коллегами из посольств Украины в других странах. Без министерств образования других стран, их учебных заведений, без наших сообществ за рубежом.

Мы работаем практически полгода для того, чтобы наладить эти связи.

Конечно, в первый год после полномасштабного вторжения, в 2022 году, это было фантастически сложно, потому что тогда никаких надежных, отлаженных контактов у нас не было. Сейчас они есть, стал более понятен концепт работы, но проще не становится.

Любителей списывать ждут неприятности

– Каковы механизмы контроля за прозрачностью тестирования? Условно говоря, не будет ли шпаргалок, других запрещенных источников информации во время тестирования?

– Оценка проводится во временных экзаменационных центрах так, как раньше проводилось бумажное тестирование в пунктах тестирования. Как и раньше, так и сейчас в аудитории работают два инструктора. Они следят за всем происходящим в этом тестовом центре.

Участники не могут открывать посторонние вкладки в браузере. Мы контролируем это через специальные цифровые решения. Участники не могут использовать мобильные телефоны. Здесь мы благодарим полицию, которая обеспечивает осмотр участников с металлоискателями до прохождения тестирования.

Тестирования проходят по модели классического внешнего независимого оценивания. В сущности, отличием от оценивания, к которой мы привыкли раньше, является то, что тестирование происходит на компьютере. А нам соответственно приходится добавлять определенные цифровые решения.

Тестирование происходит онлайн, то есть сначала участник вводит свои данные, и они фиксируются в нашей системе.

Наибольшее отличие, наверное, в том, что ранее участники проходили один предмет в одну сессию оценивания. И поступающие несколько раз приезжали в пункты тестирования. Теперь четыре предмета они должны сдать за четыре часа в пределах одной сессии. Это, опять же, единственно приемлемый вариант в условиях войны. Мы не можем заставлять участников несколько раз появляться во временные центры. Не потому, что это невозможно организационно, а потому, что это будет очень сложно для некоторых из них. Постоянные воздушные тревоги. Участники находятся в разных частях Украины. Иногда им приходится доезжать в центры тестирования даже с временно оккупированных территорий, где мы не можем проводить НМТ.

За рубежом у нас есть 32 страны, это более 50 локаций. Но наши граждане находятся в разных населенных пунктах, в разной местности, поэтому, опять же, им пришлось бы несколько раз приезжать на тестирование в другой город или даже регион. Это было бы сложно логистически и очень дорого.

– Что будет с детьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые не смогут выехать на тестирование, они потеряют этот год?

– Нет, согласно принятому порядку приема на обучение в заведения высшего образования, те поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут поступить без результатов НМТ.

Несмотря на это, у нас есть такие участники, — ими о них знаем, — которые, даже имея такую возможность, все равно предпочитают проходить НМТ и получить свой честный результат. Мне кажется, это свидетельство доверия к системе.

– Какие технические ошибки могут нивелировать результаты участников НМТ? Что им важно понимать, чтобы все прошло нормально?

– Важно не иметь при себе смарт-часов, телефонов, шпаргалок, записей, наушников проводных или беспроводных…

Мы говорим даже не о том, что участник не может использовать их. Мы говорим, что у него нет права даже иметь их при себе. Потому что в ходе тестирования проверить, используется ли что-либо участником, очень сложно.

Участнику нужно очень внимательно слушать инструкторов в аудитории, придерживаться их рекомендаций. В аудитории работают опытные педагоги, точно знающие, что нужно делать в каждой конкретной ситуации.

– Для тех, кто считает себя самым умным и попытается пронести "контрабандные" предметы. Что будет с такими участниками?

– В аудиториях сначала осуществляется осмотр металлоискателями – до начала тестирования. Соответственно, в этот момент участника попросят просто выложить все эти средства. И дальше он может начать тестирование.

Если процедура оценивания началась, и становится известно, что, например, участник не выложил дополнительный телефон или смог его каким-либо образом получить в ходе тестирования, то для такого участника оценивание завершается: в этом году пройти тестирование он точно не сможет. Соответственно, он теряет год, потому что поступить в желаемое заведение высшего образования в этом году для него будет невозможно.

В то же время, на следующий год он сможет снова зарегистрироваться и по-новому пройти тестирование, помня горький предыдущий опыт.

Итоги станут известны сразу

– Возвращаясь к содержанию тестирования. Какой дополнительный предмет больше выбирали – условный топ таких предметов?

– Обязательными предметами, которые проходят абсолютно все участники тестирования, являются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет – это предмет по выбору из довольно длинного перечня. Это может быть украинская литература, география, физика, химия, биология, один из иностранных языков по выбору участника – английский, испанский, немецкий, французский.

Среди участников этого года самым популярным является английский язык. Также очень популярна украинская литература, география и биология.

– Когда станут известны результаты НМТ?

– Участники получают результаты в тестовых баллах сразу после завершения тестирования. То есть, после того, как участник нажимает кнопку "Завершить", или после того, когда время для тестирования прошло. На экране он сначала видит количество правильных ответов. А дальше – количество тестовых баллов по каждому из предметов.

Но мы оставляем за собой право изменить результаты участника, если после обработки данных будет установлено, что во время работы системы имела место определенная проблема. К примеру, был неправильно введен ключ, и, соответственно, участник недополучил заслуженный балл. Такие окончательные результаты, которые будут использоваться для вступления, появятся в кабинете участника НМТ до 2 июля, если мы говорим об основной сессии тестирования, которая продлится до 25 июня.

* "Телеграф" напоминает: чтобы в 2024 году поступить на бюджет, конкурсный балл должен быть не ниже 130. Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" области знаний "Здравоохранение", специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" минимальны для вступления и на контракт и бюджет 150 баллов. В принципе для вступления на контракт нужно иметь от 100 баллов, но каждый вуз самостоятельно устанавливает минимальный балл на контракт.