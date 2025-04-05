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Не спешите до Пасхи: когда наступает лучшее время для посадки картофеля

Автор
Галина Струс
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Узнайте идеальное время для посадки картофеля
Узнайте идеальное время для посадки картофеля. Фото Коллаж "Телеграф"

Полезные советы дачникам перед посадкой картошки

Весной дачники и огородники планируют новый посевной сезон. В этом деле важно учитывать много нюансов, таких как площадь, состав почвы, севосмену и время посадки культур. Многие украинцы сейчас задаются вопросом, когда сажать картошку — до или после Пасхи.

Как оказалось, лучшее время для посадки картофеля конец апреля — начало мая. Именно до этого времени лучше подождать, чтобы почва под картофель хорошо прогрелась и плоды начали активно расти. Поскольку Пасха в этом году припадает на 20 апреля, то как раз после праздников можно будет приступать к высаживанию огорода.

картошка

Хотя картошка не боится легких заморозков, лучше всего подождать, когда погода стабилизируется, пишет издание The Spruce. Дело в том, что пока почва не прогреется до 7-10 градусов по Цельсию, закопанная в землю картофелина расти не начнет.

Так как картофель — это быстро укореняющееся растение, то для лучшего урожая нужно сажать его в легкую, рыхлую, хорошо дренированную почву. Кроме того, опытные дачники советуют чередовать места посадки картофеля с другими культурами на огороде и не сажать картофель все время в одном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сажать лук весной для раннего урожая. Эта культура не боится заморозков и перепадов температур.

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#Картофель #Огород #Пасха 2025