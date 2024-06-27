Войны выигрывает молодежь: в Раде объяснили, что будет с мобилизацией 20-летних

Сейчас власти не готовы смещать фокус призыва на 20-летних, ведь общество этого не поймет

Снижение нижнего предела мобилизационного возраста с 25 до 20 лет пока предметно не обсуждалось в парламентском комитете по нацбезопасности, обороне и разведке. Однако депутаты из комитета уверяют, что такие изменения соответствуют общей логике войны.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Референдум и никакой демобилизации: что предлагают в Раде по изменению мобилизационного возраста до 20 и 50 лет".

"Сейчас война технологий, надо молодых, качественных ребят. А 50+ по здоровью… Ну, бронежилет уже не понесешь ", — комментирует член комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Здебский.

"Пока ничего такого не планируется. Но, по моему мнению, это нужно было делать с самого начала: [сделать призывной возраст] с 18 до 40 лет, а не калек убивать. Войны выигрывает только молодежь. Такая реальность", — добавляет "Телеграфу" другой член комитета на условиях анонимности.

Впрочем, пока парламентарии не готовы смещать фокус призыва на 20-летних. Общество такого не поймет.

"Я не являюсь сторонницей изменения порога с 25 до 20, хотя и понимаю, что это рационально, и не считаю, что общество к этому готово", — говорит член комитета, нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Этот вопрос следует обсуждать с обществом, а не просто принимать изменения в закон. Этот вопрос переходит в плоскость того, что мы хотим вообще. Если мы хотим уничтожить нацию в этой войне, ну тогда надо воевать дальше. Вопрос не такой уж простой и я думаю, что такие вещи нужно проводить через общий референдум", — добавляет член комитета, нардеп от монобольшинства Александр Федиенко.

Напомним, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет. Есть мнение, что люди 50-60 лет лучше помогут экономике страны, а молодежь будет более полезна на фронте. "Телеграф" спросил экспертов, действительно ли это.