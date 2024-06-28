В Украине продолжается мобилизация: какие изменения ждут студентов с 1 июля

Могут призвать сразу несколько категорий студентов

В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины уже в 12-й раз приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации. В этот раз срок действия установлен по-прежнему сроком на 90 дней — с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Телеграф рассказывает, что изменится для военнообязанных в июле. В этом материале рассказываем о пертурбациях с отсрочкой для студентов.

После внесения изменений в правила приема в вузы и новые вступившие в силу 25 июня ограничения от МОН планируют уменьшить количество поступающих в университеты абитуриентов во избежание мобилизации.

С 1 июля могут мобилизировать сразу несколько категорий студентов. При этом все нормы уже были включены в новый закон о мобилизации, то есть они не являются чем-то новым.

Согласно этому закону, с 18 мая изменились условия отсрочки для студентов. По статье 23 (часть 3), отсрочка сохраняется для обучающихся на дневной или дуальной форме и тех, кто приобретает уровень образования выше предыдущего.

Таким образом, отсрочка от мобилизации не светит тем студентам, которые получают образование ниже предыдущего уровня. Простыми словами, если у вас магистерский уровень высшего образования, то чтобы получить отсрочку, необходимо поступать на аспирантуру, где, согласно последним данным, были изменены правила поступления.

В связи с тем, что Кабмин установил продолжительность учебного года для заведений общего среднего образования до 28 июня, появилась информация о возможной потере отсрочки с начала следующего месяца.

По закону о высшем образовании, организация образовательного процесса является частью автономии высших учебных заведений. Поэтому когда учебный год в этих заведениях завершится, студенты, которых с 18 мая лишили права на отсрочку, потеряют ее.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто и какие повестки может получить уже с 1 июля. На фронте уедут не все.