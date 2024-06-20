Отсрочка для студентов: как подтвердить ТЦК, что вы учитесь в вузе

Адвокат объяснил "Телеграфу" юридические тонкости

Для получения отсрочки студентам необходимо предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) специальную справку. Это единственный документ, дающий право на отсрочку.

Военный адвокат Сергей Дубок рассказал "Телеграфу", что это за справка и как ее получить.

Какая это справка

Речь идет о справке о соискателе образования по данным из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования). Ее образец есть в приложении №9 в постановлении Кабинета министров №560.

Как ее получить

Для получения справки студентам дневной или дуальной формы обучения необходимо обратиться в свое учебное заведение, объясняет адвокат.

Военный адвокат Сергей Дубок

Проверить достоверность справки можно на сайте ЕГЕБО info.edbo.gov.ua, указав ее номер и РНОКПП соискателя образования, или воспользовавшись QR-кодом, указанным на выданной справке.

Также в форме справки указано, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании".

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