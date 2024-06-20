Отсрочка для студентов: как подтвердить ТЦК, что вы учитесь в вузе
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Адвокат объяснил "Телеграфу" юридические тонкости
Для получения отсрочки студентам необходимо предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) специальную справку. Это единственный документ, дающий право на отсрочку.
Военный адвокат Сергей Дубок рассказал "Телеграфу", что это за справка и как ее получить.
Какая это справка
Речь идет о справке о соискателе образования по данным из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования). Ее образец есть в приложении №9 в постановлении Кабинета министров №560.
Как ее получить
Для получения справки студентам дневной или дуальной формы обучения необходимо обратиться в свое учебное заведение, объясняет адвокат.
Проверить достоверность справки можно на сайте ЕГЕБО info.edbo.gov.ua, указав ее номер и РНОКПП соискателя образования, или воспользовавшись QR-кодом, указанным на выданной справке.
Также в форме справки указано, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании".
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