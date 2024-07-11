Загорал на Сейшелах, пока в Украине война: сколько одесскому экс-военкому светит по делу за курорты

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Скандального экс-военкома Евгения Борисова снова поймали на лжи и мошенничестве. На этот раз стало известно, что во время войны в стране он вместо фронта обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Теперь Евгению Борисову грозит 10 лет в тюрьме.

В ведомстве рассказали, что с помощью знакомого врача экс-военком оформлял себе выезд вроде бы на лечение после ранения на фронте.

В ходе расследования выяснилось, что он использовал поддельный документ, чтобы не появляться вовремя на военную службу.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Теперь Борисов обвиняется в ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо ложного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенного в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения).

Ранее "Телеграф" писал о том, что против Евгения Борисова было возбуждено уголовное дело сразу по ряду статей по фактам незаконного обогащения. ДБР задержал бывшего военкома, а суд вынес решение поместить его под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога.