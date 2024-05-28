Внес залог 12 млн гривен, но не помогло: скандальный экс-военком Борисов задержан на выходе из СИЗО

Бывшего военкома подозревают в новом нарушении закона

Военком-миллионер Евгений Борисов внес 12 млн гривен залога, чтобы выйти из СИЗО. Однако на выходе из следственного изолятора его снова задержали и сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины. На этот раз бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП подозревают в организации легализации незаконных доходов.

По данным следователей, после выхода из СИЗО по прошлому обвинению Борисов планировал скрываться от следствия, в том числе уехать за границу. Чтобы этого не допустить, следователи ГБР задержали его в Киеве и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины. Борисова подозревают в том, что он легализовал незаконных доходов на сумму свыше 142 млн гривен.

Напомним, что военкома-миллионера задержали еще в 2023 году, когда стало известно о его элитном автопарке и недвижимости. Свои автомобили в Украину он ввозил под видом гуманитарки. Чтобы вручить ему подозрения, следователям ГБР пришлось "заманить" Борисова в Киев. Сначала суд постановил взять его под стражу с правом внесения залога 150 млн гривен, но спустя несколько заседаний сумма уменьшилась до 12 млн гривен. Бывшему главе Одесского ТЦК тогда сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям УК Украины:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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