Засмагав на Сейшелах, поки в Україні війна: скільки одеському ексвійськкому світить по справі за курорти

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Скандального ексвійськкома Євгена Борисова знову зловили на брехні та шахрайстві. На цей раз стало відомо, що під час війни в країні він замість фронту обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР). Тепер Євгену Борисову загрожує 10 років у в'язниці.

У відомстві розповіли, що за допомоги знайомого лікаря ексвійськком оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Під час розслідування з'ясувалося, він використовував підроблений документ, щоб не з’являтися вчасно на військову службу.

Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Тепер Борисов обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше "Телеграф" писав про те, що проти Євгена Борисова було порушено кримінальну справу одразу по ряду статей за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього військкома, а суд виніс рішення помістити його під варту на 60 днів із можливістю внесення застави.