Облачность и до +28 днем: прогнозируют ли Киеву дожди в начале недели

Можно будет вдохнуть прохладный воздух

В столице Украины наконец-то зафиксировалась прохладная погода, которая будет держаться в ближайшие дни. Местами синоптики прогнозируют дожди и порывы свежего ветра.

Температура днем не превысит +28 градусов, а ночью кое-где ожидается +18 градусов. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

В понедельник, 22 июля, будет переменная облачность и дожди. Осадки идут еще с ночи, и они продержатся до утра. Затем днем сделают паузу, но уже вечером возобновятся. Показатели термометров в дневное время зафиксируются около +28, а ночью показывали +21 градус. Наибольшие порывы ветра ожидаются вечером – свежие 8 м/с.

Во вторник, 23 июля, прогнозируется также пасмурность, но без дождя. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью остынет до +18 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6-7 м/с.

Среда, 24 июля, обещает быть почти такой, как и в прошлый день — пасмурной, не жаркой и без сильных ветров. Днем температура составит +28 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Мощность ветров в этот день будет колебаться от тихих 1 м/с до умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жару и засуху могут заменить потопы, ведь за один раз может выпасть месячная или 2-3 нормы осадков. Таким прогнозом поделилась климатолог Светлана Бойченко.