Обломки найдены: в Румынии отреагировали на падение российских дронов и пожаловались НАТО

В стране решительно осуждают действия оккупантов

В Румынии подтвердили, что дроны, которыми Россия атакует Украину, нарушали румынское воздушное пространство. Об инциденте были проинформированы союзники.

Такое заявление на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сделала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. Она подтвердила, что обломки российских дронов были обнаружены на территории страны.

"Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории", – отметила министр.

Она также добавила, что Румыния проинформировала своих союзников и координирует с ними свои действия.

"Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", – подчеркнула она.

Стоит добавить, что российские дроны уже не в первый раз нарушают воздушное пространство стран НАТО. Но в то же время должной реакции от Альянса пока так и не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами. Под ударом оказался юг Одесской области и центральные регионы Украины. При этом, россияне запустили по нашей стране в целом 38 ударных БпЛА, три из которых залетели на территорию соседней Румынии. Вскоре появились фото и видео падения "шахедов" в Румынии.