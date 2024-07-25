Уламки знайдено: у Румунії відреагували на падіння російських дронів та поскаржилися НАТО

У країні рішуче засуджують дії окупантів

У Румунії підтвердили, що дрони, якими Росія атакує Україну, порушували румунський повітряний простір. Про інцидент було поінформовано союзників.

Таку заяву на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) зробила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Вона підтвердила, що уламки російських дронів було виявлено на території країни.

"Росія зробила ще жахливіші атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки було знайдено на румунській території", — зазначила міністр.

Вона також додала, що Румунія поінформувала своїх союзників та координує з ними свої дії.

"Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – наголосила вона.

Варто додати, що російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір країн НАТО. Але водночас належної реакції від Альянсу поки що так і не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 липня російські окупанти атакували Україну дронами. Під ударом опинився південь Одеської області та центральні регіони України. При цьому росіяни запустили по нашій країні загалом 38 ударних БПЛА, три з яких залетіли на територію сусідньої Румунії. Незабаром з’явилися фото та відео падіння "шахедів" у Румунії.