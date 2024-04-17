Пришлось использовать РЭБ: в Румынии над аэродромом летали неизвестные дроны

На уровне воинской части была назначена комиссия по расследованию происшествия

Ночью с 15 на 16 апреля военнослужащими 57-й авиабазы имени Михаила Когелничана в Румынии было замечено несколько непознанных дронов. Они были сбиты.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Генерал Константин Спину заявил, что дроны были "заблокированы" электронными средствами, поскольку они рисковали помешать полетам военной базы.

Беспилотники, за которыми наблюдали с помощью электронных, оптических и визуальных средств, были небольшими по размеру. Скорее всего, коммерческого типа и летели на низких скоростях и малых высотах.

"Согласно регламенту, были приняты все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, о сложившейся ситуации, оперативно информированы органы гражданского воздушного движения. Также неоднократно применялись средства РЭБ, радиолокационный и визуальный контакт с двумя последними системами был потерян около 00.30", — заявили в пресс-службе ВВС Румынии.

Командование 57-й авиабазы Михаилу Когелничану сообщило Военной прокуратуре о применении мер, предусмотренных законом в подобных ситуациях. Также на уровне воинской части была назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на севере Польши рядом с границей РФ упал неизвестный объект. Инцидент произошел в поле недалеко от Милакува в Варминско-Мазурском воеводстве. Оно граничит с Калининградской областью. Позже обнаружили еще два фрагмента воздушного шара в городе Кервик недалеко от Щитно.

Подобные инциденты могли бы не вызвать удивления, если бы не одно "но". Ни Польша, ни Германия, ни остальные страны-члены Североатлантического альянса никак не отреагировали на нарушение Россией воздушного пространства своих коллег по НАТО.