Не просто F-16: что особенного в истребителях, которые получила Украина

Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других украинских партнеров

Первые боевые самолеты F-16, которые получила Украина от союзников, являются современной модификацией с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели. Сейчас идет работа над тем, чтобы Украине передали дальнобойное оружие американского и европейского производства.

Об этом говорит заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, в настоящее время проблемой остается подготовка пилотов для F-16 и технического персонала по обслуживанию самолетов.

"Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, производимое в Европе и США. Процесс продолжается и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", — сказал Чернев.

Он добавил, что Украина ждет передачу боевых самолетов от других партнеров. По мнению Чернева, передача первых бортов должна стать мотивацией для остальных.

"Далее ждем другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров", – отметил политик.

Чернев отмечает, что проблемой остается подготовка пилотов для истребителей F-16 и технического персонала по обслуживанию самолетов.

"В настоящее время в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов", — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 августа в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. Также в сети были опубликованы первые видео полета самолетов в небе над Одессой.