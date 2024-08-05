Не просто F-16: що особливого у винищувачах, які отримала Україна

Передача перших бортів F-16 має стати стимулом для інших українських партнерів

Перші бойові літаки F-16, які отримала Україна від союзників, є сучасною модифікацією з новітньою авіонікою радарами для наведення ракет на цілі. Наразі триває робота над тим, щоб Україні передали далекобійну зброю американського та європейського виробництва.

Про це говорить заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. За його словами, наразі проблемою залишається підготовка пілотів для F-16 та технічного персоналу з обслуговування літаків.

"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали й далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні", — сказав Чернєв.

Він додав, що Україна чекає на передачу бойових літаків від інших партнерів. На думку Чернєва, передача перших бортів має стати мотивацією для решти.

"Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції – Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Так ми зможемо отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів", – зазначив політик.

Чернєв зазначає, що проблемою залишається підготовка пілотів для винищувачів F-16 та технічного персоналу з обслуговування літаків.

"Наразі у світі не так багато баз для цього, тому ми шукаємо можливості у різних країнах, щоб збільшити кількість наших фахівців", — підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перші американські винищувачі F-16 вже в Україні. Також у мережі було опубліковано перші відео польоту літаків у небі над Одесою.