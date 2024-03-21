Никто теперь не докажет, что Путин избран законно: бойцы РДК о последствиях своей операции

Добровольцы призывают неравнодушных россиян присоединяться к их формированиям, чтобы противостоять Путину

Несмотря на то, что на выборах президента Путин якобы набрал 87,28% голосов, не все регионы принимали участие в голосовании. Жители Белгородской и Курской областей не участвовали в этих выборах.

Об этом сказано в совместном заявлении россиян из РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, которые больше недели ведут бои в этих регионах. По их словам, скоро они намерены зайти и в другие города РФ, чтобы освободить их от путинского режима.

"Вместе с нашими соратниками мы доказали всему миру, что Путин теряет контроль над ситуацией все больше с каждым днем, и уже не способен защитить даже границы собственной страны", – сказано в заявлении антипутинских добровольцев.

По их словам, за несколько дней боев на территории РФ им удалось выгнать путинских солдат из двух населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. При этом армия РФ понесла большие потери как в технике, так и в живой силе.

И даже в критически важный для Путина день, в день президентских выборов, армия России не смогла дать отпор добровольцам и выгнать их из занятых территорий. Из-за этого Кремль не смог провести выборы в этих двух регионах, где "происходила настоящая война", жители не захотели под обстрелами идти на избирательные участки. Как результат — никто не сможет утверждать, что Путин был избран законно, так как часть россиян проигнорировала голосование.

Бойцы РДК, легиона "Свобода России", Сибирского батальона и других формирований считают, что Путин контролирует все меньше процессов в стране и россияне это видят. Из-за этого ряды повстанцев регулярно пополняются добровольцами и в их планах продолжать сражение на территории РФ.

"Скоро мы пойдем и в другие города. Мы призываем россиян со всех стран – людей любых национальностей присоединяться к нам и вместе бороться против путинской диктатуры. Только с оружием в руках, будучи вместе, мы обязательно победим и создадим новую Россию – сильную, мирную и уважаемую страну, быть гражданином которой не стыдно. Наша борьба продолжается, новые победы будут", – анонсировали формирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия перекидывает войска из Украины в Белгородскую область, чтобы противостоять добровольцам. У верхушки власти истерика из-за того, что ситуация выходит из-под их контроля.