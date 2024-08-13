Западные аналитики о наступлении ВСУ под Курском: у России есть только два выхода

Украина истощает российскую армию теперь и на Курщине.

Уже неделю продолжается операция Украины в Курской области, которая стала неожиданностью как для оккупантов, так и для многих западных обозревателей. Звучат разные мнения о целях Киева и ресурсах, которыми будет отвечать в дальнейшем Москва.

"Телеграф" проанализировал, что сейчас о боях на Курщине думают западные эксперты.

Истощение армии РФ

Австрийский аналитик Том Купер в своем блоге пишет, что существует определенное сходство украинской операции в Курске с контрнаступлением на Харьковщине в сентябре 2022 года.

"Как и Курский, выбранный на Харьковщине сектор был укомплектован низкокачественными российскими войсками с небольшими резервами для их поддержки… В обоих случаях, когда слабую начальную оборону удалось прорвать, Украина смогла быстро воспользоваться проломом, а России пришлось отправлять подкрепление на большие расстояния, чтобы сдержать его".

По мнению эксперта, Курская операция может являться частью продолжения истощения российской армии, но при более благоприятных обстоятельствах.

"Внутри Украины стратегия заключалась в том, чтобы удержать местность, благоприятную для обороны, и отступить в случае изменения ситуации. Были моменты, когда эта тактика выполнялась очень хорошо, например, в Новомихайловке и Марьинке, а были случаи, когда нет, например на направлениях Торецк и Авдеевка—Покровск.

Но Украина обнаружила сектор, слабо защищенный призывниками с небольшими или совсем отсутствующими резервами в регионе. Совершая прорыв на российской земле, она заставляет РФ наступать на более широком фронте на территории, которую выберет Украина. Дополнительным бонусом является то, что это российская территория, поэтому боевые действия не нанесут ущерба украинским землям.

Поскольку это российская территория, ВС РФ будут вынуждены атаковать и вернуть ее. Чем больше Россия атакует, тем быстрее она тратит свои резервы", — описывает Купер.

В то же время, российской армии нужно много резервов, чтобы продолжать давить на украинские оборонные позиции. Чтобы вынудить ВСУ отступить на том или ином участке, россиянам нужно проводить многочисленные атаки, направленные на уничтожение позиций и живой силы. Поэтому, объясняет эксперт, сейчас оккупанты предстали перед выбором: атаковать в тех же местах с меньшими резервами и меньшими шансами на успех, или постепенно уменьшать количество мест атаки.

"Они уже сделали выбор. Они перекидывают некоторые подразделения из многих секторов на поле боя, от нескольких батальонов до нескольких бригад, и отправляют их в Курскую область. Из Донецкой области перекинули подразделение, только что прибывшее с Херсонщины.

Так что получается, что приоритетами России до сих пор являются Донецкая область и [теперь] Курск. В других секторах они могут продолжать атаковать, но с меньшими резервами не будут иметь столько волн "мяса", чтобы отправлять на украинские позиции", — отметил аналитик.

РФ отправила подкрепление четырьмя главными дорогами, ведущими в город Суджа, центр операции на Курщине.

"Со своей стороны Украина стремится и дальше препятствовать формированию обороны России, поэтому продвигается вверх по четырем главным дорогам из Суджи, чтобы встретить российские подкрепления и откинуть их, если смогут".

По словам Купера, в военном плане не имеет значения, будет ли Украина держать "ту или иную лесополосу, село или даже Суджу".

"Важно, чтобы подразделения, которые держат линию, имели доступ к припасам и подкреплениям. Дороги — это лучший способ поддержания логистики, а лучшие дороги — это четыре, которые ведут в Суджу, а оттуда — в Украину. Поэтому дороги Суджи важнее самого города".

По прогнозам аналитика, в дальнейшем в Курской области будут продолжаться боевые действия на истощение. Впрочем, в определенных условиях Киев может рассмотреть вариант покинуть российские территории.

"Сохранение собственных сил остается для Украины самым высоким приоритетом. Украина уже потеряла часть людей и техники. Россия потеряла гораздо больше, и если это соотношение будет достаточно высоким, то эту операцию можно назвать успешной. Если обстоятельства будут развиваться до точки, когда соотношение будет недостаточно высоким, Украина должна изменить обстоятельства. Это может включать частичный или полный вывод войск", — подытожил Том Купер.

Карта DeepState по состоянию на 12 августа 2024 года

Генерал Лапин проспал наступление Украины

Неоднократно посещавший Украину влиятельный американский военный эксперт Майкл Кофман также высказывает мнение, что операция под Курском по количеству привлеченных ресурсов напоминает контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Но это не удивительно, учитывая, что "у руля" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, разрабатывавший обе операции.

"Эта операция четко спланирована украинским Генштабом. Это операция в составе регулярных сил с поддержкой, вероятно, элементов Национальной гвардии, возможно, территориальной обороны, Пограничной службы. Из того, что смогли публично определить, есть элементы не менее пяти разных бригад", — сказал Кофман в подкасте War on the Rocks.

Также эксперт высказал предположение о целях операции.

"Минимальная цель здесь — создать ситуацию типа Крынок. Для тех, кто помнит, Крынки очень долго были местом пребывания украинских морских пехотинцев на левом берегу Днепра. И российские силы, в том числе российские ВДВ, долгое время атаковали там и понесли немалые потери".

Подобным образом России придется бросать под Курск много сил, включая резервы.

"Украина сняла и развернула подразделения, которые также были в ВСУ в резерве. Итак, вопрос сейчас заключается в том, развернет ли Россия значительно большую силу, чтобы противостоять этому? Будет ли это того стоить? Каким будет баланс истощения? И главное, заставит ли это Россию отвести силы от действующих операций, что существенно повлияет на ее текущие продвижения в Донецкой области?", — считает аналитик.

В то же время в общении во время подкаста с Кофманом эксперт Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот добавила, что сейчас ситуация под Курском выглядит "стыдом" для России. И назвала тех, кого россияне могут объявить виновными в провале.

"Сразу, когда началась война, Россия объявила чрезвычайное или похожее на военное положение во всех областях, граничащих с Украиной. И Курская была одной из них. Это давало местным правоохранительным органам и военным усиленные полномочия вводить комендантский час, устанавливать блокпосты на дорогах, миновать поля, выполнять все эти территориальные оборонительные вещи, специально предназначенные для облегчения защиты, когда вы сражаетесь с соседом.

Это длится два с половиной года, и российская разведка либо не заметила (подготовку Украины. — Ред.), что означает провал, либо заметила, и это пошло вверх "по цепочке", и наконец что-то пошло не так на уровне генерала Лапина, командующего этим районом (речь об Александре Лапине, командующем группировкой войск "Север". — Ред.).

Мне пока не ясно, кто будет нести окончательную ответственность. Я думаю, что она, очевидно, падает на генерала Лапина. Он отвечает за охрану границы в этом регионе. И, похоже, есть определенные попытки обвинить, опять же, группу боевиков "Ахмата", лояльных Рамзану Кадырову", — прокомментировала эксперт.

Массикот добавила, что Украине удалось добиться "оперативной неожиданности" Курской операцией.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" журналист Виталий Портников рассказал, станет ли провал в Курске началом падения режима Путина.