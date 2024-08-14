Адвокат Коломойского обвиняет следствие в манипуляциях и подмене фактов

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак отреагировал на очередную смену 8 августа офисом Генпрокурора и БЭБ подозрения своему подзащитному. Он обвинил правоохранительные органы в манипуляциях фактами, замене понятий, логических ошибках и построении обвинения на предположениях, что, по его мнению, недопустимо в условиях правового государства.

Об этом говорится в письме адвоката, которое есть в распоряжении редакции.

По словам адвоката, менее чем через год это уже третья редакция подозрения и третья конфигурация потерпевших. Сначала пострадавшим был завод "Нефтехимик Прикарпаття", затем "ПриватБанк", а теперь уже "Укрнафта" и "ПриватБанк".

Как объясняет Лысак, суть "нового" подозрения заключается в том, что Коломойский пополнял свой карточный счет в "ПриватБанке" в определенные дни, когда "Укрнафта" осуществляла оплату за проведенные геофизические работы по разведке нефтяных месторождений, мол, таким образом Коломойский завладел денежными средствами "ПриватБанка" и "Укрнафта".

При этом адвокат отмечает, что "никаких доказательств причастности Игоря Валерьевича к описанным финансовым операциям "ПриватБанка" и "Укрнафте" следствие не предоставляет".

Также отсутствуют доказательства, подтверждающие движение средств от "Укрнафты" или "ПриватБанка" к банковскому счету Коломойского. Также следствие игнорирует, что Коломойский пополнял свой счет на совсем другие суммы, а в некоторых случаях – даже в другие дни. Адвокат отмечает, что по такому принципу обвинить можно любого человека, который в соответствующие даты в 2013-2014 годах пополнил наличными через банкомат или кассу "ПриватБанка" карточный счет себе или своему ребенку.

"По логике следствия Вы также причастны к хищению средств из "ПриватБанка" и "Укрнафты"", — говорит Лысак.

Адвокат также обратил внимание на то, что обвинение упорно отказывается учитывать финансовую отчетность "ПриватБанка" за последние десять лет, где не указан ни один ущерб, якобы нанесенный действиями Коломойского. Лысак подчеркнул, что эта отчетность, включая последний год, была обнародована уже после начала уголовного производства, но следствие упорно игнорирует эти факты.

Лысак также отметил, что следствие игнорирует финансовую отчетность банка, где нет убытков, и отказывается признавать, что платежи, которые Коломойскому инкриминируют как отмывание средств, прошли финансовый мониторинг в США и Европе.

Адвокат выразил возмущение тем, что следствие нарушает принцип презумпции невиновности, публикуя личные данные Игоря Коломойского. "Это неприемлемо, когда личные неимущественные права моего подзащитного грубо нарушаются, а его имя и фото открыто используются для публичных обвинений в совершении абсурдных действий", — резюмировал адвокат.