Разговоры об обмене пленными уже идут: Лубинец рассказал о необычном шаге россиян

Россияне так раньше не делали

Украина и Россия уже провели разговор относительно обмена пленными. Это произошло на фоне информации об успешном продвижении ВСУ в Курской области.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире единого марафона новостей. Он отметил, что это была инициатива российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Да, был инициативный разговор. Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ о том, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены… У нас сейчас обмен информацией происходит", — сказал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека добавил, что держит контакт с ООН и Красным крестом относительно соблюдения прав российских военнопленных, а Украина готова в любой момент продолжить обменные процессы на основании Женевской конвенции.

Лубинец добавил, что из-за продвижения ВСУ в Курской области россиянам пришлось проявлять инициативу в вопросе обмена пленными, чего они никогда раньше не делали.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 13 августа под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области. Тем временем украинские журналисты приехали в Суджу, чем разгромили российскую пропаганду, которая утверждает, что город не находится под контролем Украины.