У Байдена передумали? Украина может получить дальнобойные ракеты к F-16

Сроки возможной передачи ракет в США не называют

США"открыты" для отправки в Украину дальнобойных крылатых ракет JASSM на истребители F-16. Похоже, Белый дом готов изменить свои принципы после, как они отметили, успешного наступления ВСУ на территории России.

Об этом сообщает Politico. Но окончательное решение об отправке ракет класса "воздух-земля" пока еще не принято.

Как отмечает издание, ссылаясь на одного из чиновников, администрация Байдена сейчас прорабатывает сложные решения и изучает возможности передачи чувствительных технологий. Также изучается возможность, чтобы украинские самолеты F-16 технически могли запускать ракету, которая весит 1000 кг и несет боеголовку весом 500 кг.

При этом в Пентагоне отказались комментировать передачу ракет Украине.

"Мы рассматриваем ряд вариантов удовлетворения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, однако у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить", — заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Исходя из этой информации, ракета JASSM является последней в длинном списке современного оружия, передавать которое когда-то категорически отказывались в США. Некоторые члены Конгресса наоборот обвиняют администрацию Байдена в медлительности в вопросе передачи Киеву необходимого для победы вооружения.

"Ракеты воздушного базирования предоставят украинским военно-воздушным силам возможность, которой обладают лишь немногие другие страны: запуск крылатой ракеты на расстояние более 200 миль (320 км — ред.) с американского истребителя четвертого поколения", — добавили в издании.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ могли использовать британские танки для наступления в Курской области. Власти страны прокомментировали эту информацию.