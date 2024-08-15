И на полгода не хватит: в США приняли важное решение по военной поддержке Украины

Запасы оружия стремительно иссякают

Вскоре США планируют объявить новые пакеты военной помощи для нашего государства, ведь Вооруженным Силам Украины (ВСУ) не хватает оружия и боеприпасов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает The Guardian.

"ВСУ ощущают нехватку оружия и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные наступательные операции как минимум в течение полугода", — сказал он.

Заметим, что детали о новых пакетах помощи еще не разглашались. Однако заявление Кирби прозвучало после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины.

В начале августа США выделяли новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него вошли артиллерийские снаряды, ракеты и другое вооружение.

Напомним, сейчас ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области, которую впервые прокомментировал президент США Джо Байден. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу. Но глава Белого дома, как и большинство официальных чиновников США, воздерживается от подробных комментариев по теме украинского наступления в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пентагон ошибся на миллиарды долларов в военной помощи Украине. Уже известно, как это исправят.