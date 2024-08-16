Молодшого Росіта народила у 50 років: як виглядають діти Олега Ляшка та скільки їм зараз років (фото)

Мало хто знає, що Олег Ляшко зі своєю дружиною Росітою разом уже понад 20 років

Одіозний український політик Олег Ляшко, котрий під час війни пішов служити у ЗСУ, відома постать на українській політичній арені. Він був депутатом кількох скликань Верховної Ради, а також став героєм безлічі інтернет-мемов. При цьому не всі знають про особисте життя — дружину та дітей, яких у нього двоє. При тому, що сам Ляшко особливо і не приховує цей бік свого життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають діти та дружина Олега Ляшка, скільки їм років, і що про них відомо.

Дружина Олега Ляшка — Росіта

Незважаючи на різні чутки та упередження, Олег Ляшко демонструє себе як зразковий сім’янин. Він уже понад 20 років живе з жінкою Росітою Сайранен, яка за цей час народила йому двох дітей. При цьому лише у 2018 році політик офіційно одружився із цивільною дружиною Росітою — церемонія розпису проходила в одному із РАГСів Києва 2 червня 2018 року. На момент одруження Росіті було вже 48 років (зараз 53), тоді як Ляшко — 46 років (зараз 51).

День розпису Олега Ляшка та Росіти

Відомо, що Олег Ляшко познайомився з Росітою ще в юні роки, 1998 року. Він тоді ходив у гральні автомати, а Росіта там працювала. Як згадувала жінка в одному з інтерв’ю, їхнє знайомство почалося зі скандалу, проте пізніше вони заспілкувалися та сподобалися один одному.

Дочка Владислава та син Олександр — як виглядають діти Ляшка

У шлюбі з Росітою, задовго до офіційного розпису, у Олега Ляшка народилася дочка Владислава. Політик не приховував її і час від часу публікував фото з дівчинкою в соціальних мережах, показуючи, як вона росте і дорослішає. Наразі Владиславі Горбенко 22 роки, і залишається загадкою, чому дівчина не носить прізвище батька.

Сина Олександра Росіта народила Олегу Ляшку у 2020 році, коли їй було вже 50 років. Про те, що дитина не від сурогатної матері та не прийомна, свідчать фото вагітної Росіти, які Олег Валерійович публікував у мережі. Наразі хлопчику Сашку вже 4 роки і політик також не соромиться показувати його публіці.

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