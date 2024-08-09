Познайомились у залі гральних автоматів: як виглядає дружина Олега Ляшка та скільки років вони разом (фото)

З 1998 по 2018 рік Олег та Росіта жили у фактичному шлюбі

Друга дружина скандального екс-депутата Олега Ляшка, який у жовтні 2022 року став на захист Батьківщини, Росіта Ляшко (Сайранен) давно зникла з медійного простору. У 2020 році вона пішла у політику, очоливши список партії чоловіка до Київської обласної ради, але розвинути кар’єру в цьому напрямі їй не вдалося.

"Телеграф" з’ясував, як Олег Ляшко познайомився зі своєю другою дружиною та скільки років вони вже разом. Відомо, що Росіта веде закритий спосіб життя, тому нічого не публікує у соціальних мережах.

Як виглядає Росіта Ляшко та як вона познайомилася з депутатом

Друга дружина Олега Ляшка є уродженкою Дніпра і має іспанське коріння, тому її назвали таким незвичайним ім’ям, на честь прабабусі. За освітою жінка є бібліографом суспільно-політичної літератури, але Росіта ніколи не працювала за своєю спеціальністю.

Росіта Ляшко

Вона була агентом нерухомості, а також адміністратором залу гральних автоматів. Там вона й познайомилася з Олегом Ляшком у 1998 році, незабаром між ними почалися романтичні стосунки.

Олег Ляшко та його друга дружина Росіта

До 2018 року вони жили у фактичному шлюбі, але у 2002 році Росіта народила дочку Владиславу Горбенко, хоча Олег називає падчерку своєю дочкою. У декларації за 2019 рік політик зазначила, що Владислава змінила прізвище та по батькові та стала Ляшко Владислава Олегівна.

Олег Ляшко разом із дружиною та донькою Владиславою

У 2020 році в Олега Ляшка також народився син, якого вони з дружиною назвали Олександр. Екс-нардеп тоді заявив, що "це найбільше щастя у світі".

Росіта Ляшко

Олег Ляшко разом із сином Олександром

У жовтні 2022 року Олег Ляшко мобілізувався до ЗСУ, він активно веде соціальні мережі, висвітлюючи військові події, які відбуваються у нашій країні. А ось його дружина веде закритий спосіб життя, остання її публікація у Facebook датована 2018 роком.

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