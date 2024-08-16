Корреспондент "Телеграфа" уже в Курской области: первые кадры

СМИ уже могут делать репортажи на территории страны-агрессора

Пока российские пропагандисты жалуются на бои в Курской области, украинская сторона уже успела обосновать там комендатуру, завезти гуманитарку и даже обеспечить проезд журналистам. Теперь наши СМИ могут освещать события также и с территории врага.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на территории Курской области. Он снял соответствующее видео, на котором видно, что он находится в российском городе Суджа.

"Сегодня работаем за границей. На территории врага. Делаем репортаж специально для украинского "Телеграфа", — сказал Доброносов.

Отметим, что в Судже уже побывали журналисты "1+1" и рассказали, что в городе в подвалах находятся люди. Украинские защитники буквально берут этих людей под свою опеку. Туда уже заезжали машины с гуманитарной помощью, которую повезли людям в подвалы. Они рассказали, что местные власти не предупреждали об эвакуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что итальянские журналисты посетили Суджу. Они поговорили с местными жителями и рассказали, что там происходит. Одна горожанка отметила, что украинские военные относятся к жителям хорошо.