Кореспондент "Телеграфа" вже у Курській області: перші кадри

ЗМІ вже можуть робити репортажі на території країни-агресора

Поки російські пропагандисти скаржаться на бої у Курській області, українська сторона вже встигла заснувати там комендатуру, завезти гуманітарку та навіть забезпечити проїзд журналістам. Тепер наші ЗМІ можуть висвітлювати події також із території ворога.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на території Курської області. Він зняв відповідне відео, на якому видно, що він знаходиться у російському місті Суджа.

"Сьогодні працюємо за кордоном. На території ворога. Робимо репортаж спеціально для українського "Телеграфа", — сказав Доброносов.

Зазначимо, що у Суджі вже побували журналісти "1+1" і розповіли, що у місті у підвалах перебувають люди. Українські захисники буквально беруть цих людей під свою опіку. Туди вже заїжджали машини із гуманітарною допомогою, яку повезли людям у підвали. Вони розповіли, що місцева влада не попереджала про евакуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що італійські журналісти відвідали Суджу. Вони поговорили з місцевими жителями та розповіли, що там відбувається. Одна городянка наголосила, що українські військові ставляться до мешканців добре.