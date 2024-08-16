Генерал, который вошел в историю: что известно о главе комендатуры в Курской области Эдуарде Москалеве

Коллеги военного шутят, что он получил такую должность из-за фамилии

Недавно на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Курской области была создана военная комендатура, а генерал-майор Эдуард Москалев ее возглавил. Он буквально вошел в историю, став первым комендантом, который будет олицетворять украинские власти на территории России.

Сам Эдуард Москалев не является публичным человеком и даже избегает внимания прессы, но несколько интересных фактов о нем все же известны. Об этом пишет BBC News. Русская служба.

Москалеву в настоящее время 50 лет. В 2000 году он окончил Национальную академию обороны. В 2012 году возглавлял танковый полк в учебном центре "Десна".

Немного из биографии

Осенью 2014 года Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Это говорит о его участии в боях на Донбассе.

В августе 2018 года указом президента Петра Порошенко Эдуард Москалев получил звание генерал-майора.

После начала полномасштабного вторжения Москалев был начальника штаба оперативного командования "Восток" Сухопутных войск. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его командующим Объединенных сил. Это означало, что он возглавил группировку войск на востоке Украины. Тогда же он получил орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Назначение комендантом

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Эдуард Москалев был назначен руководителем военной комендатуры в Курской области.

"Никто точно не знает, почему комендантом в Курскую область назначили именно Москалева, но даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия", — шутит один из собеседников издания, близкий к военному руководству государства.

Какой Москалев по характеру

Коллеги Москалева характеризуют его как "окопного, а не кабинетного генерала". Он много времени проводит в общении с бойцами. Они говорят, что он и не из тех, кто будет брезговать простой солдатской пищей.

"Он очень исполнительный, он не станет строить потемкинские деревни", — отметил один из источников.

Справка: Военная комендатура – это орган, действующий в определенном регионе или зоне, отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандистские блогеры жалуются на ситуацию в Курской области. У армии РФ не получается выбить украинских военных с этой территории.