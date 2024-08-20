Подарила Юлии Тимошенко трех внуков: как выглядит единственная дочь политика и сколько ей сейчас лет (фото)

У Юлии Тимошенко и ее мужа Александра одна дочь — Евгения

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она начала свою карьеру в начале 2000-х и до сих пор остается народным депутатом верховной Рады Украины. Вместе с мужем Александром Тимошенко воспитала единственную дочь Евгению, которая уже подарила политику троих внуков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Евгения Тимошенко, помимо воспитания троих детей.

Евгения Тимошенко — что о ней известно

Евгения Тимошенко — единственная дочь Юлии и Александра Тимошенко. Она родилась в Днепре 20 февраля 1980 года, через год после женитьбы родителей, когда Юлия Тимошенко было всего 20 лет. Сейчас ей 44 года.

Фото: Getty Images

Евгения Тимошенко известна своей благотворительной и меценатской деятельностью. Она опекается детьми с особыми потребностями. А в 2014 году, когда начиналась российско-украинская война, она в Международный день мира учредила и организовала волонтерское движение "ГОЛОС МИРА", целью которого стала поддержка граждан Украины, пострадавших в зоне боевых действий на востоке Украины. Также известно, что Евгения Тимошенко является основательницей Ассоциации "CHILD.UA", которую возглавляет.

Также ходили слухи, что дочь Юлии Тимошенко занимается ресторанным бизнесом. А в 2012 году появилась информация, что она продала свой ресторан Ciro's pomodoro в Киеве, в котором управляла вместе с уже бывшим мужем.

Фото: Getty Images

Личная жизнь Евгении Тимошенко — два мужа и трое детей

Дочь Юлии Тимошенко дважды была замужем. Впервые она вышла замуж за британского рок-музыканта и предпринимателя Шона Карра в октябре 2005 года. А уже в 2012 году развелась с британцем и закрутила новый роман.

Фото: Getty Images

Так, в декабре 2014 года Евгения Тимошенко стала женой американского бизнесмена с одесскими корнями Артура Чечеткина. Известно, что он занимается недвижимостью в Бруклине.

В 2016 году у пары родилась дочь Ева, в 2019 году они стали родителями мальчика, которого назвали Давид. А в конце 2020 года на свет появился их третий ребенок — Адам.

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