Зеленский продлил санкции против Шария, Гужвы и известного МММщика из Донецка: почитайте черный список

Среди них обвиняемый в госизмене блогер и коллаборант

Президент Украины Владимир Зеленский продлил персональные санкции против ряда лиц, против которых ранее ввел ограничения СНБО. Теперь они останутся в санкционном списке еще на 10 лет.

Об этом говорится на сайте президента. Среди указанных лиц главред издания "Страна UA" Игорь Гужва, подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга Шарий (Бондаренко), Денис Пушилин (главарь террористов "ДНР, коллаборант), Константин Климник (российский политконсультант) и другие.

Санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам и страницам в соцсетях.

Также продлены санкции и против ряда юрлиц: ООО "Шарий.Нет", Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт Медиасеть", ООО "Версия", ООО "АННА-Ньюс", ООО "ЭРА-Медиа", "СКЕПТИК" и другие.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел новые санкции против топ-контрабандистов.