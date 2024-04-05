Зеленский ввел новые санкции против топ-контрабандистов: кто вошел в список

В санкционный список вошли и иностранцы

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции против лиц, которых связывают с контрабандой. Кроме того, были введены санкции против ряда компаний.

Соответствующий указ от 4 апреля №219 был обнародован на сайте главы государства. В общей сложности документом предусмотрены персональные санкции против 86 юридических лиц, а также 7 физических.

В частности, персональные санкции сроком на 3 года введены против следующих лиц:

Вадима Альперина (гражданство Израиля);

Александра Еримицюца (гражданство Румынии);

Юрия Кушнира (гражданство Румынии);

Ореста Адамчо (гражданство Украины);

Виктора Шермана (гражданство Украины);

Андрея Попова (гражданство России).

Кроме того, в отношении гражданина Армении Араика Амирханяна введены персональные санкции сроком на 10 лет.

Ограничительные меры против юридических лиц введены на три и десять лет. В решении СНБО отмечается, что 73 из 86 юридических лиц зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два – во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три – в оккупированном Севастополе. Остальные юридические лица зарегистрированы в РФ и Китае.

Указ вступает в силу дня опубликования. Контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО.

Как известно, в 2021 году СНБО ввел экономические санкции против "топ-10 украинских контрабандистов". Лица, против которых введены санкции 4 апреля, также находились в том списке. В частности, и Вадим Альперин, которого президент Владимир Зеленский называл одним из "крестных родителей контрабанды" в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкций в отношении ряда граждан и компаний РФ. Среди них, в частности, есть и соратники председателя Чечни Рамзана Кадырова.