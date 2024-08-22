Свет, вода и газ: ждать ли украинцам повышения тарифов с 1 сентября

Некоторых украинцев ожидают "сюрпризы" в квитанциях этой осенью

Уже с 1 сентября платежки украинцев за некоторые коммунальные услуги изменятся. Часть тарифов планируют поднять не по всей Украине, а только в части городов.

Об этом рассказали эксперты в видео на YouTube-канале "ГС Всеукраїнська Енергетична Асамблея". Они рассказали, что будет с тарифами на воду, газ и электроснабжение.

Отмечается, что украинцы увидят повышение в своих квитанциях даже несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги.

Тарифы на воду с 1 сентября

В большей части городов цена останется неизменной с начала осени. При этом власти больших городов могут не согласовывать решение с регулятором и самостоятельно пересматривать тарифы.

Таким образом, с 1 сентября, в ряде городов Киевской области планируют обновить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

К примеру, в Белогородской тергромаде хотят поднять стоимость воды КП "Святопетровское". Цена на централизованное водоснабжение вырастет на 15%, на водоотвод — на 47%.

Тарифы на газ с 1 сентября

Для бытовых потребителей "Нафтогаза" стоимость голубого топлива останется на том же уровне, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости трех коммунальных услуг, в частности газа.

Таким образом, цена в сентябре по-прежнему будет составлять 7,96 грн/куб.м. И эта стоимость будет актуальной почти для 98% населения страны. Этот тариф зафиксирован как минимум до мая 2025 года. Однако согласно прогнозам Нацбанка, затем цены могут начать повышать

Отмечается, что у других поставщиков цена на газ колеблется от 7,7 до 9,9 грн/куб. м

Стоимость электроэнергии с 1 сентября

Тариф на электроэнергию был повышен для населения в июне текущего года с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Эта стоимость будет неизменной до конца апреля 2025 года.

При этом следует учесть, что в Украине снова начали действовать графики отключения света. Это означает, что многие будут использовать зарядные системы типа "экофлоу" и другие приспособления и в итоге заплатят больше.

Итоговая стоимость электричества может выходить в 14-15 гривен/ кВт-ч. Цена за электричество от генераторов еще больше — около 20 грн. При этом, кроме затрат на прибор, еще необходимо потратить деньги на топливо к нему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько платит за свет среднестатистическая семья после повышения тарифов с 1 июня 2024.