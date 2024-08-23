Генерал вказав на зміну стратегії ЗСУ та розповів, яку користь Україна може мати від Курської АЕС

Українська армія показала, що здатна реалізовувати наступальні операції

Операція Сил оборони України в Курській області — це лише початок зміни стратегії ЗСУ. Вона продемонструвала ефективність асиметричних, нестандартних та непередбачуваних для ворога дії навіть в умовах, коли противник має перевагу в живій силі та техніці, проте цей успіх треба розвивати.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж. Також, на його думку, взяття під контроль Курської АЕС неможливе через зобов'язання з ядерної безпеки, взяті на себе Україною. Натомість за певних умов ця ситуація може стати значною перевагою України.

Курська операція — лише початок

"… я вважаю, що це лише початок зміни стратегії ЗСУ. Росія нав'язує стратегію довгострокової війни, виснаження наших ресурсів та ослаблення підтримки союзників. Але керівництву наших Збройних сил запропонували альтернативні, нестандартні моделі асиметричних дій. Це завдання ударів по території РФ, підготовка стратегічних ударів на окупованих територіях. Це справжнє мистецтво війни – малими засобами діяти ефективно проти ворога, що перевищує за чисельністю", — зазначив Маломуж.

Він додав, що Курська операція — це лише початок цієї комплексної стратегії. Українська армія вже розпочала роботу з її реалізації та показала, що здатна реалізовувати наступальні операції.

Росія показала військову слабкість

Маломуж наголосив, що російське керівництво показало слабкість військового характеру, адже не змогло організувати протистояння. Україні вдалося обдурити РФ, що ми очікуємо на напад на Сумському напрямку і нібито готували угруповання для захисту, а насправді готувалися до наступу на Курщину.

За його словами, цей успіх змінює й оцінки Заходу щодо перспектив України не лише захищатись, а й вести наступальні операції. Проте дуже важливо розвивати цю стратегію: діяти нестандартно та масштабно, у тому числі на окупованих територіях, де ворог не очікує.

Про Курську АЕС

За словами Маломужа, для України було б "спокусливим" взяти під контроль Курську АЕС. На його думку, можливо, це могло б призвести до припинення атак на наші енергетичні об'єкти, або й до повернення Росією Запорізької АЕС Україні.

"Але захоплювати Курську АЕС ми точно не будемо, тому що це призведе до серйозного протистояння з нашими партнерами, які переконані, що ми повинні чітко дотримуватись усіх умов та договорів про ядерну енергетичну безпеку, не зазіхати на конкретні об'єкти на території РФ та на інших територіях, якщо це несе загрозу катастрофічних наслідків у ядерній сфері … Ми повинні діяти як цивілізована країна, яка взяла на себе чіткі юридичні зобов'язання не здійснювати воєнних дій щодо ядерних засобів", — зазначив генерал.

Разом із тим, додав він, якщо рух українських сил буде вдалим, можливе створення зони віддаленого контролю над Курською АЕС. У цьому випадку ворог буде змушений її відключити, хоча персонал залишиться. Це дало б змогу вести переговори щодо створення зони безпеки в енергетичній сфері України або повернення ЗАЕС.

"Таким чином, не може бути захоплення Курської АЕС, але можливе охоплення прилеглих територій, а далі можна торгуватися. Але на сьогоднішній день ще не склалися умови для того, щоб ми могли взяти Курську АЕС із флангів чи віддалено оточити", — резюмував Маломуж.

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