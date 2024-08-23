Бронзовый памятник во весь рост и "загадочная" арка: как сейчас выглядит могила Геннадия Кернеса в Харькове (фото)

Со дня смерти мэра Харькова прошло почти четыре года

Мэр Харькова Геннадий Кернес был заметной и скандальной фигурой в украинской политике. Однако, многие харьковчане его любили и уважали, а на похороны мэра собрались десятки тысяч людей. Умер Кернес 16 декабря 2020 года в немецкой клинике, где лечился от усложнений коронавирусной инфекций.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит могила одиозного мэра Харькова, который умер на 61 году жизни. И что известно о памятнике-скульптуре, которую установили на честь бывшего мэра города.

Геннадий Кернес. Фото: Getty Images

Как выглядела могила Кернеса в день похорон

Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2. Его могила находится на центральной аллее кладбища, рядом с захоронениями воинов Второй мировой войны и напротив могил бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Фото: Суспильне

Похоронили Геннадия Кернеса 23 декабря 2020 года. Накануне, 22 декабря в СМИ появились фото с кладбища, на которых показали приготовления к похорону и яму для будущей могилы.

Годовщина смерти и могила, заваленная цветами

На годовщину смерти Геннадия Кернеса в 2021 году к его могиле пришли тысячи харьковчан. Среди них было много известных персон и соратников экс-мэра Харькова. Так, возложить цветы к могиле Кернеса пришел Игорь Терехов, который после внеочередных выборов заменил его на посту мэра Харькова.

Игорь Терехов на могиле Кернеса в годовщину его смерти

Также на фото с кладбища засветился бывший глава политсовета партии "За жизнь", пророссийский политик Евгений Мураев.

Возложить цветы к могиле Геннадия Кернеса вместе со всеми пришла и его вдова Оксана Гайсинская с сыном Родионом. В тот день на кладбище было людно, а могилу Кернеса буквально завалили цветами и венками.

Сын Родион и вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская

Могила Кернеса в годовщину смерти

Скульптура в полный рост и "загадочная" арка для Кернеса

В марте 2023 года вдова Кернеса Оксана Гайсинская обнародовала в сети кадры с могилы покойного мужа, на которых показала скульптуру, которую ему установили. Бронзовую фигуру Геннадия Кернеса в полный рост сделали по эскизу харьковского скульптора Александра Ридного. Также на могиле установили "загадочную" арку в виде буквы "Г" и цифры "1" – где "Г" видимо означает Геннадий, а "1" — как символ стремления политика во всем быть первым. К слову, скульптура была разработана по реальным фотографиям Кернеса из личного архива. Как видно, Кернес демонстрирует свой фирменный жест — victory hand.

Так выглядит памятник Геннадию Кернесу

Геннадий Кернес. Фото: Getty Images

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