Пережила нападение и попадала в интимный скандал: как выглядит жена Турчинова и что о ней известно (фото)

В отличие от других жен политиков, Анна Турчинова успела публично заявить о себе

Александр Турчинов — известная фигура на украинской политической арене. В свое время он занимал высокие государственные должности, а после Революции Достоинства на время взял на себя обязанности президента Украины. Теперь же, как выяснилось, герой мемов о "кровавом пасторе" служит в Вооруженных силах Украины. Тем временем его жена Анна менее публичная персона, однако и она успела за время брака с Турчиновым засветиться в СМИ.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Анна Турчинова. А также, что о ней известно в контексте скандалов и публичных обсуждений.

Анна Турчинова — что о ней известно

Жена Александра Турчинова Анна родилась в Днепре в 1970 году, сейчас ей 54 года. Известно, что она окончила романо-германский факультет Днепровского университета, аспирантуру Киевского лингвистического университета. С 1995 года преподаёт английский язык в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. С 2006 года заведует кафедрой иностранных языков.

Известно, что Александр и Анна Турчиновы поженились в 1991 году и уже более 30 лет вместе. В браке у них родился сын Кирилл. Кроме того, известно, что семья Турчиновых — протестанты по религии. А сама Анна исповедует христианские ценности и не приемлет ЛГБТ-сообщество.

Нападение и скандал, связанный с Анной Турчиновой

В 2016 году Анна Турчинова едва не стала жертвой нападения злоумышленника с ножом. Подозреваемым в нападении на жену тогда еще секретаря СНБО Александра Турчинова оказался юрист из Донецка Владимир Оленцевич. До нападения мужчина видел Анну Турчинову только на фото и когда дошло до преступления перепутал ее с коллегой с похожей прической.

Схватив ее за шею, он приставил нож к горлу и обратился к преподавателю как к Анне Владимировне и посоветовал не сопротивляться. Женщина начала объяснять, что он ошибся. И поняв это, злоумышленник попытался сменить жертву. Анна Турчинова, которая стояла рядом, начала кричать. Охранник, воспользовавшись растерянностью нападающего, выбил у него нож, обезвредив его. Жена Турчинова лично вызвала полицию, которая приехала и задержала злоумышленника.

С Анной Турчиновой также связан интимный скандал из-за ее заявлений о ЛГБТ-сообществе. В 2018 году декан факультета естественно-географического образования и экологии НПУ Драгоманова обнародовала колонку на сайте Censor.net под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей". В своей статье Турчинова раскритиковала антидискриминационные поправки к школьным учебникам, рекомендованные Минобразования Украины. Это вызвало бурную реакцию в обществе, а студенты университета даже требовали уволить декана за такие заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит единственный сын Александра Турчинова Кирилл. Известно, что он в свое время служил в Нацгвардии, но уволился со службы.