Берлин, Варшава, Вашингтон и не только. Где за границей пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины (список)

На митингах можно собирать средства на фронт и напоминать миру, что война продолжается

Украинцы по всему миру 24 августа устраивают мирные митинги ко Дню Независимости. В этот день запланированы марши, можно прийти лично и присоединиться к плетению сеток, сделать праздничный донат и поддержать ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 913 дней — достаточно долго, чтобы оставаться на первых страницах СМИ за рубежом. Поэтому мирные митинги по всему миру способ напомнить о борьбе Украины с врагом и просить о поддержке.

Телеграф рассказывает, где в мире будут проходить мероприятия на День Независимости Украины и что интересного и полезного запланировали организаторы.

Берлин: плетение камуфляжных сеток под музыку

В Берлине у Бранденбургских ворот 24 августа состоится демонстрация и массовое плетение маскировочной сетки. Она является символом единения с украинскими волонтерами из прифронтовых территорий, постоянно находящихся под вражескими обстрелами. Чтобы подключиться к плетению сетки, нужно зарегистрироваться.

"Мы будем вместе плести сетку, будем слушать украинских DJ-ов и будем громко провозглашать требования к поддержке Украины в ее пути к победе. Таким образом мы хотим еще раз продемонстрировать, что знаем цену независимости и за независимость надо бороться", — говорится на странице организаторов в Instagram.

Демонстрация будет включать упоминание о требовании освобождения украинских пленных.

А 25 августа в центре Берлина проведут Ярмарку украинской культуры.

Также митинги пройдут на Бургерплаце в Лейпциге, Бремене, Нюрнберге и еще десятках городов по всей Германии, поэтому все желающие смогут посетить такие мероприятия.

Анонс события в Лейпциге

Многотысячная акция в Польше

Украинская община в соседней Польше остается одной из самых многочисленных и мощных.

Лидер украинской диаспоры в Польше, соучредитель Stand with Ukraine foundation, Наталья Панченко анонсировала, что ее организация организует в Варшаве огромную акцию. Планируют побить прошлогодний рекорд, когда на мероприятие пришло более 30 тысяч человек.

На Замковой площади выступят артисты польского и украинского происхождения. В частности, Джамала и польско-украинская группа DagaDana состоится чтение альманаха "Война 2022" с участием актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.

В Кракове на День Независимости состоится марш "Украина – безопасность Европы", в Гданьске 24 и 25 августа украинцы смогут посетить фестиваль Dom/Дом с творческими мастерклассами, концертом вживую, показом фильма "Мавка".

Шум за Украину в Лондоне

В Лондоне празднование Дня Независимости Украины состоится 24 августа у памятника Владимиру Великому рядом со станцией метрополитена Holland Park.

25 августа украинцы приглашают на ярмарку с варениками и бограчем на огне, а также с кулинарными мастер-классами для детей. В Солтберн-бай-зе-Си (в Северном Йоркшире) состоится ярмарка и фестиваль "Сделай шаг в Украине" в крикетном клубе.

Правительство Великобритании с партнерами по НАТО устраивают международную кампанию "Make Noise For Ukraine" (Пошумим за Украину). Она будет проходить онлайн.

"Мы не должны молчать перед лицом агрессии России. В этот день независимости Украины помогите нам отметить храбрость и устойчивость Украины, выразив свою поддержку в социальных сетях. Поощряем организации и представителей общественности присоединиться к нашей кампании, опубликовав в социальных сетях видеоролик о шуме за Украину с хэштегом #MakeNoiseForUkraine", — говорится в сообщении правительства.

Забег в Нидерландах

В Гааге будут устраиватьзабег Run for Ukraine, который является частью "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Это ежегодная традиция памяти воинов, погибших во время российско-украинской войны.

отдали свою жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Это время поддержать семьи героев, сплотить волонтеров, задуматься о нашей независимости», — говорят организаторы.

Шествие в Париже

В Париже украинская община 24 августа начнет утро с молитвы за Украину в Соборе святого Владимира Великого, далее запланировано шествие за украинскую свободу, независимость и суверенитет.

Мероприятия во всех других городах можно увидеть на этой инфографике:

Концерт в Литве

В Вильнюсе по ул. Шевченко, 31, в 12:00 по местному времени начнется праздничная программа : концерт, ярмарка от мастеров и мастериц, разнообразные мастер-классы, детская развлекательная программа.

Шествие в Швеции

В Стокгольме с 16:00 до 19:00 состоится торжественное шествие по случаю Дня Независимости Украины на площади Медборгарплацен. В 18:00 состоится концерт ко Дню Независимости Украины в храме Ядвиги Элеоноры.

Запланированы мероприятия в Гетеборге, Уппсале и Линчепинге.

Канада

В Торонто Конгресс украинцев Канады приглашает на празднование 33-й годовщины Независимости Украины на торжественный концерт и ярмарку.

В Монреале проведут празднование Дня Независимости в "Криевке". В программе вечера – рассказ членов Комитета о путешествии в Украину и свои впечатления, викторина и розыгрыши.

Марш возле Белого дома

В столице США в Вашингтоне состоится митинг. После этого украинцы пройдут маршем от Белого дома до мемориала Тараса Шевченко, после чего состоится концерт.

В Чикаго планируется живая цепь единства вдоль Чикаго Авеню, после которой можно пойти на благотворительный вечер музыки Help Heroes Of Ukraine.

В Нью-Йорке состоится дружеский забег в вышиванках на 5 км для взрослых и детей. Акция направлена на сбор средств для украинских защитников и реабилитационный центр для детей. 100% средств будет направлено на поддержку благотворительных мероприятий в Украине.

В других городах США украинцы будут отмечать праздник культурными парадами. Также мероприятия пройдут в Орландо, Индианаполисе, Сакраменто и Санта Круз.

Митинг в Молдове

В центре Кишинева у памятника Штефану чел Маре состоится демонстрация в поддержку украинского народа. Организаторы акции – движение "Ритмы сопротивления" (RoR Chișinău).

"Эта демонстрация – призыв к единству и миру, поддержка права Украины на самоопределение. […] Мы стали свидетелями слишком многих войн и злодеяний, чтобы справиться с ними самостоятельно. Вот почему так важно объединиться, поддержать и усилить голоса борющихся" с империализмом в любой форме", — подчеркнули организаторы.

Митинг и походка в Риме

В Риме состоится торжественный митинг и народное шествие по центру города. Начало в 18.00 на площади Республики (Piazza della Repubblica).

Организовывает мероприятие Христианское общество украинцев в Италии в сотрудничестве с Апостольским экзархатом для украинцев-католиков византийского обряда в Италии, Посольством Украины в Италии и Посольством Украины при Святом Престоле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве прошел митинг в поддержку пленных военных. Родственники пленных военных из "Азова" напомнили, что их близкие до сих пор находятся в плену и призывали сделать все, чтобы вернуть их домой.