Берлін, Варшава, Вашингтон і не тільки. Де за кордоном пройдуть заходи до Дня Незалежності України (список)

На мітингах можна збирати кошти на фронт та нагадувати світу, що війна досі триває

Українці по всьому світу 24 серпня влаштовують мирні мітинги до Дня Незалежності. У цей день заплановані марші, можна також прийти особисто і долучитися до плетіння сіток, зробити святковий донат і підтримати ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 913 днів — це досить довго, щоб залишатися на перших шпальтах ЗМІ за кордоном. Тому мирні мітинги по всьому світу є способом нагадати про боротьбу України з ворогом і просити про підтримку.

"Телеграф" розповідає, де у світі відбуватимуться заходи на День Незалежності України і що цікавого та корисного запланували організатори.

Берлін: плетіння камуфляжних сіток під музику

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт 24 серпня відбудеться демонстрація та масове плетіння маскувальної сітки. Вона є символом єднання з українськими волонтерами з прифронтових територій, які постійно перебувають під ворожими обстрілами. Щоб долучитися до плетіння сітки, треба зареєструватися.

"Ми разом плестимемо сітку, слухатимемо українських DJ-ів та голосно виголошуватимемо вимоги до підтримки України в її шляху до перемоги. У такий спосіб ми хочемо вкотре продемонструвати, що знаємо ціну незалежності й за незалежність треба боротися", — йдеться на сторінці організаторів в Instagram.

Демонстрація включатиме нагадування про вимогу звільнення українських полонених.

А 25 серпня у центрі Берліна проведуть Ярмарок української культури.

Також мітинги пройдуть на Бургерплаці у Лейпцигу, у Бремені, Нюрнберзі і ще десятках міст по всій Німеччині, тому усі охочі зможуть відвідати такі заходи.

Анонс події у Лейпцигу

Багатотисячна акція у Польщі

Українська громада в сусідній Польщі залишається однією з найчисленніших та найпотужніших.

Лідерка української діаспори у Польщі, співзасновниця Stand with Ukraine foundation, Наталка Панченко анонсувала, що її організація організовує у Варшаві величезну акцію. Планують побити торішній рекорд, коли на захід прийшло понад 30 тисяч осіб.

На Замковій площі виступатимуть артисти польського та українського походження. Зокрема, Джамала та польсько-український гурт DagaDana, відбудеться читання альманаху "Війна 2022" за участю акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва.

У Кракові на День Незалежності відбудеться марш "Україна – безпека Європи", у Гданську 24 і 25 серпня українці зможуть відвідати фестиваль Dom/Дім з творчими майстеркласами, концертом наживо, показом фільму "Мавка".

Шум за Україну в Лондоні

У Лондоні святкування Дня Незалежності України відбудеться 24 серпня біля пам‘ятника Володимиру Великому поряд зі станцією метрополітену Holland Park.

25 серпня українці запрошують на ярмарок з варениками та бограчем на вогні, а також з кулінарними майстеркласами для дітей. В Солтберн-бай-зе-Сі (у Північному Йоркширі) відбудеться ярмарок та фестиваль "Зроби крок в Україну" в крикетному клубі.

Уряд Великої Британії з партнерами по НАТО влаштовують міжнародну кампанію "Make Noise For Ukraine" (Пошумімо за Україну). Вона проходитиме онлайн.

"Ми не повинні мовчати перед лицем агресії Росії. Цього Дня Незалежності України допоможіть нам відзначити хоробрість і стійкість України, висловивши свою підтримку в соціальних мережах. Заохочуємо організації та представників громадськості приєднатися до нашої кампанії, опублікувавши в соціальних мережах відеоролик про шум за Україну з хештегом #MakeNoiseForUkraine", — йдеться у повідомленні уряду.

Забіг у Нідерландах

У Гаазі влаштовуватимуть забіг Run for Ukraine, який є частиною "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Це щорічна традиція вшанування пам’яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни.

віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Це час підтримати родини героїв, згуртувати волонтерів, задуматися про нашу незалежність", — кажуть організатори.

Хода у Парижі

У Парижі українська громада 24 серпня розпочне ранок з молитви за Україну в Соборі святого Володимира Великого, далі запланована Хода за українську свободу, незалежність та суверенітет.

Заходи в усіх інших містах можна побачити на цій інфографіці:

Концерт у Литві

У Вільнюсі на вул. Шевченка, 31, о 12:00 за місцевим часом почнеться святкова програма: концерт, ярмарок від майстрів і майстринь, різноманітні майстеркласи, дитяча розважальна програма.

Хода у Швеції

У Стокгольмі з 16:00 до 19:00 відбудеться урочиста хода з нагоди Дня Незалежності України на площі Медборгарплацен. О 18:00 відбудеться концерт до Дня Незалежності України у храмі Ядвіґи Елеонори.

Заплановані заходи в Гетеборзі, Уппсалі та Лінчепінзі.

Канада

У Торонто Конґрес українців Канади запрошує на відзначення 33-ї річниці Незалежності України на урочистий концерт і ярмарок.

У Монреалі проведуть відзначення Дня Незалежності в "Криївці". У програмі вечора – розповідь членів Комітету про подорож в Україну та свої враження, вікторина та розіграші.

Марш біля Білого дому

У столиці США Вашингтоні відбудеться мітинг. Після цього українці пройдуть маршем від Білого дому до меморіалу Тараса Шевченка, після чого відбудеться концерт.

У Чикаго планується живий ланцюг єдності вздовж Чикаго Авеню, після якого можна піти на благодійний вечір музики Help Heroes Of Ukraine.

У Нью-Йорку відбудеться дружній забіг у вишиванках на 5 км для дорослих і дітей. Акція спрямована на збір коштів для українських захисників та реабілітаційного центру для дітей. 100% коштів піде на підтримку благодійних заходів в Україні.

В інших містах США українці відзначатимуть свято культурними парадами. Також заходи відбуватимуться в Орландо, Індіанаполісі, Сакраменто і Санта Круз.

Мітинг у Молдові

У центрі Кишинева біля пам'ятника Штефану чел Маре відбудеться демонстрація на підтримку українського народу. Організатори акції – рух "Ритми опору" (RoR Chișinău).

"Ця демонстрація – заклик до єдності та миру, підтримка права України на самовизначення. […] Ми стали свідками надто багатьох воєн та злодіянь, щоб впоратися з ними самостійно. Ось чому так важливо об'єднатися, підтримати та посилити голоси тих, хто бореться з імперіалізмом у будь-якій формі", — наголосили організатори.

Мітинг і хода у Римі

У Римі відбудеться урочистий мітинг та народна хода центром міста. Початок о 18:00 на площі Республіки (Piazza della Repubblica).

Організовують захід Християнське товариство українців в Італії у співпраці з Апостольським екзархатом для українців-католиків візантійського обряду в Італії, Посольством України в Італії та Посольством України при Святому Престолі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві пройшов мітинг на підтримку полонених військових. Родичі полонених військових з "Азову" нагадали, що їхні близькі досі перебувають у полоні і закликали зробити усе, щоб повернути їх додому.