Укр

"Верните мне папу": в Киеве прошел митинг в поддержку пленных военных (фото)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Автор
Акция проходит еженедельно Новость обновлена 28 апреля 2024, 15:09
Акция проходит еженедельно. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Вернуть защитников домой просят не только взрослые, но дети и даже животные

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, на улице Межигорской на Подоле в Киеве на еженедельную акцию Free Azov вышли родственники пленных военных из "Азова". Они напомнили, что их близкие находятся в плену и призвали сделать все возможное, чтобы вернуть их домой.

Среди участников были не только родственники пленных, но и небезразличные украинцы, а также дети. На акции Free Azov в Киеве побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Люди вышли на улицы с плакатами. Дети держали большие ватманы с надписями: "Верните мне папу", "Мне не хватает папы", "У кого праздник, а я жду папу".

Акция Free Azov в Киеве 28.04.24, дети
Митинг Free Azov в Киеве 28.04.24
Митинг на Подоле 28 апреля 2024

У собравшихся также были плакаты с призывами к украинцам не молчать о плене:

  • "Плен убивает, твое молчание — тоже";
  • "Плен — ад, молчание — соучастие";
  • "У нас весна, в плену — ад";
  • "Не молчи".
Акция в поддержку Азова в Киеве 28.04.24
Акция Free Azov состоялась в Киеве 28.04.24
Митинг Free Azov в Киеве
Free Azov, митинг в Киеве
Плакаты на митинге Free Azov в Киеве 28.04.24
На митинг вышли родственники военнопленных
Украинцы призывают не молчать о плене
На митинг вышли неравнодушные
На акцию приехали также на авто
Акция Free Azov прошла в Киеве 28.04.24

Некоторые украинцы брали с собой на митинг домашних питомцев. У них тоже была символика или плакаты с надписями "Free Azov" и "Где Азов?".

Собачка на акции Free Azov в Киеве
Домашние любимцы на митинге Free Azov

Отметим, акции Free Azov еженедельно проходят в Киеве, Днепре и других городах Украины. Неравнодушные граждане призывают помнить о воинах "Азова", которые до сих пор находятся в плену, и сделать все возможное для их возвращения домой. Некоторые из военных, вышедших из "Азовстали" по приказу, уже два года находятся в плену.

Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит легендарный завод "Азовсталь" в Мариуполе. Разрушенное здание покрывается ржавчиной.

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#Киев #Митинг #Азов