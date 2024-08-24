В Украине появилась бригада "Призрак Киева": что о ней известно

"Призрак Киева" 24 февраля 2022 года сбил по меньшей мере 6 российских самолетов

Почетное наименование "Призрак Киева" присвоено 40 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ).

Об этом сообщили во время торжеств ко Дню Независимости на Софиевской площади. Где глава государства Владимир Зеленский также вручил бригадам боевые знамена и знаки отличия.

Уже несколько раз на сайте Президента создавали электронную петицию о почетном наименовании 40 бригады тактической авиации в Василькове Обуховского района "Призраком Киева". И 24 августа 2024 в День Независимости Зеленский торжественно провозгласил о принятии этого решения.

Заметим, что призрак Киева – это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации. Его описывают как пилота МиГ-29, который за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и МиГ-29.

Что известно о 40 бригаде тактической авиации

С начала полномасштабного вторжения эта бригада защищала небо над Украиной. И 24 февраля 2022 года, когда по аэродрому в Киеве ударила Россия полный состав бригады самолетов не получил повреждений. Так как он по команде старшего лейтенанта Вячеслава Радионова был поднят в небо. В тот день бригада сбила не менее 6 российских самолетов.

26 февраля 2022 года служащее бригады сбили российский Ил-76 МД, который, вероятно, собирался высадить десант на аэродром в Василькове. Далее ежедневно с начала войны 40 бригада защищала небо над Украиной и понесла потери личного состава. По меньшей мере 4 пилота погибли во время боевых полетов с 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина потеряла профессионального летчика Александра Мигулю, служившего в 40-й бригаде.