В Україні з'явилася бригада "Привид Києва": що про неї відомо

"Привид Києва" 24 лютого 2022 збив щонайменше 6 російських літаків

Почесне найменування "Привид Києва" присвоєно 40 бригаді тактичної авіації Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗСУ).

Про це повідомили під час урочистостей до Дня Незалежності на Софіївській площі. Де голова держави Володимир Зеленський також вручив бригадам бойові прапори та відзнаки.

Вже кілька разів на сайті Президента створювали електронну петицію про почесне найменування 40 бригади тактичної авіації у Василькові Обухівського району "Привидом Києва". І 24 серпня 2024 року на День Незалежності Зеленський урочисто проголосив про ухвалення цього рішення.

Зауважимо, що привид Києва — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації. Його описують як пілота МіГ-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом: збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29.

Що відомо про 40 бригаду тактичної авіації

З початку повномасштабного вторгнення ця бригада боронила небо над Україною. І 24 лютого 2022 року, коли по аеродрому в Києві вдарила Росія повний склад бригади літаків не зазнав ушкоджень. Адже він за командою старшого лейтенанта В'ячеслава Радіонова був піднятий в небо. Того дня бригада збила щонайменше 6 російських літаків.

26 лютого 2022 року службовців бригади збили російський Іл-76 МД, який, ймовірно, збирався скинути десант на аеродром у Василькові. Далі щодня з початку війни 40 бригада боронила небо над Україну та зазнавала втрат особового складу. Щонайменше 4 пілота загинуло під час бойових польотів від 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила професійного льотчика Олександра Мигулю, який служив у 40 бригаді.