Метро Киева снова превратилось в убежище: как люди переживали массированную атаку РФ (фото и видео)

Оккупанты атаковали всю страну

Утром 26 августа метро Киева снова стало укрытием из-за массированного обстрела РФ. Сотни граждан прятались от очередной преступной атаки Путина.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также побывал в киевской подземке и показал, как люди пережидают атаку. Они разместились прямо на станциях. Среди них много детей и подростков.

Своих домашних животных люди также не оставляли в беде. Четвероногие послушно дожидаются, когда наверху снова станет безопасно.

Напомним, что 26 августа РФ атаковала Украину сверхзвуковыми ракетами, крылатыми ракетами, а также беспилотниками типа "Шахед". Взрывы звучали в различных уголках нашей страны, в частности в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре, Виннице, Хмельницком и других городах. Из-за атаки в некоторых регионах могут возникать перебои с электро и водоснабжением. К сожалению, не обошлось без прилетов. Например, в Полтавской области враг попал по промышленному объекту, есть раненые.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и ряде областей начались перебои со светом из-за массированной атаки РФ.