Энергетика под ударом: в Киеве и ряде областей начались перебои со светом

В Украине вводят экстренные отключения света

В понедельник, 26 августа, из-за массированного обстрела в ряде украинских городов начались перебои со светом. Отключения уже введены в Киеве и области, Одессе, на Днепропетровщине, в Тернополе, Ровно, Луцке.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Об этом говорится в официальном заявлении ДТЄК, которое появилось в Telegram.

В компании напомнили, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют.

В свою очередь мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.

"В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети", — написал он в Telegram.

В то же время гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре идет обстрел энергосистемы, из-за чего отсутствует свет.

"Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", — отметил он, добавив, что в Киеве применили экстренные отключения света.

В свою очередь про исчезновения света в Луцке сообщил городской голова Игорь Полищук: "В Луцке в результате атаки один человек погиб, поврежден объект инфраструктуры".

В одесских пабликах добавили, что в связи с обесточиванием "временно приостановлена работа электротранспорта".

В Николаеве и Днепропетровской области тоже ввели аварийные графики отключения света.

Напомним, что еще в воскресенье, 25 августа, в Укрэнерго не планировали вводить графики отключения электроэнергии в стране.

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время масштабной российской атаки на Украину, в Луцке поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем.